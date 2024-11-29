В ВКА имени А.Ф.Можайского прошла конференция, посвященная перспективам развития АСУ военного назначения



Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Источник: function.mil.ru. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Источник: function.mil.ru.

ЦАМТО, 28 ноября. III Всероссийская научно-техническая конференция "Теоретические и прикладные проблемы развития и совершенствования АСУ военного назначения" прошла в Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге.

В конференции приняли участие представители более 50 ведущих вузов, организаций и предприятий оборонной промышленности.

По словам заместителя начальника Военно-космической академии по учебной и научной работе доктора технических наук профессора генерал-майора Юрия Кулешова, участники конференции обсудили состояние и перспективы развития автоматизированных систем управления войсками (оружием), автоматизации процессов управления сложными организационно-техническими комплексами, перспективы развития вычислительных комплексов и сетей специального назначения, вопросы развития автоматизации обработки и анализа измерительной информации, информационного и программно-алгоритмического обеспечения вычислительных комплексов, а также метрологического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.