Судно связи нового поколения "Иван Хурс" готовят к ходовым испытаниям



Судно связи "Иван Хурс" (фото Алексей Акентьев).

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Судно связи "Иван Хурс" (фото Алексей Акентьев).Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

ЦАМТО, 28 ноября. На испытательном стенде в невской акватории завершается подготовка к ходовым испытаниям судна связи "Иван Хурс", строящегося на "Северной верфи" для ВМФ России.

Техническая готовность судна составляет 99%. Сейчас на нем заканчиваются работы по графику швартовных испытаний. В частности, проходят проверку в рабочих режимах двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы.

Строители выполняют размагничивание корпуса корабля. Размагничивание – штатная процедура, необходимая для минимизации магнитного поля любого корабля или судна. В этот раз кораблестроители применяют новую для завода технологию безобмоточного размагничивания, менее трудоемкую и более эффективную.

Сдаточная команда, в которую входят корабелы верфи, представители подрядных организаций и экипаж "Ивана Хурса", готовится к выходу на ходовые испытания. Сейчас команда продолжает изучение систем и оборудования, участвует в учениях по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки к управлению кораблем.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 – 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. "Иван Хурс" имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, "Юрий Иванов", был передан заказчику в 2014 году.

Основные характеристики судна связи проекта 18280: водоизмещение – 4000 т, длина – 95 м, ширина – 16 м, скорость – 16 узлов, дальность плавания – 8000 морских миль, экипаж 131 человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Судостроительного завода "Северная верфь".