Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами научного и технологического назначения состоялся 28 ноября в 08:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.

Данный старт стал двенадцатым в текущем году для ракет-носителей типа «Союз», который обеспечили ракетные двигатели ОДК.

Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.