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Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

29.11.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 917 5
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РД-107А
Источник: личное

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.


Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами научного и технологического назначения состоялся 28 ноября в 08:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.


Данный старт стал двенадцатым в текущем году для ракет-носителей типа «Союз», который обеспечили ракетные двигатели ОДК.


Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
РД-107
Фрегат РБ
Компании
ОДК УК
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Jafdet
228
№1
28.11.2017 19:37
Вот только Фрегат подвёл...И уже не первый раз...Кризис отрасли налицо..
+1
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RU
Алексей60
2233
№2
29.11.2017 06:44
Цитата, Jafdet сообщ. №1
Вот только Фрегат подвёл...И уже не первый раз
Знающий Jafdet, поделитесь с общественностью, когда ещё были аварии "Фрегата"? Или Вы так, на вентилятор набросить?
-2
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RU
Воин3D
1364
№3
29.11.2017 08:33
Цитата, Алексей60 сообщ. №2
Знающий Jafdet, поделитесь с общественностью, когда ещё были аварии "Фрегата"? Или Вы так, на вентилятор набросить?
http://www.interfax.ru/world/393641 Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела в космос два навигационных аппарата Galileo Европейского космического агентства 22 августа. Пуск ракеты состоялся в Гвианском космическом центре. Оператором пуска выступила компания Arianespace, которая является заказчиком для российской стороны в части поставки и подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат". Оба аппарата в установленное время были приняты на управление Центром управления европейского космического агентства.
На следующий день стало известно, что аппараты оказались ниже запланированной орбиты. В Arianespace не сообщили, можно ли будет вывести аппараты на нужную орбиту с помощью бортовых двигателей.
В НПО имени Лавочкина, которое разработало и изготовило разгонный блок "Фрегат", "Интерфаксу" сообщили, что спутники оказались на нерасчетной орбите из-за ошибки в работе разгонного блока.

Леша минусуй дальше. Это единственное что у тебя хорошо получается.
+1
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№4
Алексей60
Удалено 2017.11.29 21:27 / Флэйм
№5
Воин3D
Удалено 2017.11.29 21:27 / Флэйм
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