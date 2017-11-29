Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"

29.11.2017 ТАСС 625 4
-2
Понравилась новость?
 0
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 года
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 года.
Источник: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

По словам вице-премьера, введение космодрома в полную эксплуатацию позволит "обеспечить всю полноту свободы и независимости в том, что касается выведения любой космической техники"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б". Торжественное построение состоялось на стартовом столе ракеты рядом с мобильной башней обслуживания.

"Дорогие коллеги, от себя лично и от всей Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б", - сказал Рогозин. - Сейчас в этот момент хочу просто вас поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!"

Вице-премьер напомнил, что это уже второй старт с начала большой пусковой кампании на Восточном. По его словам, введение этого космодрома в полную эксплуатацию позволит "обеспечить всю полноту свободы и независимости в том, что касается выведения любой космической техники". "Сегодня, когда успешно реализован пуск ракеты "Союз-2", мы одновременно уже обсуждаем работу по второму этапу строительства космодрома. Мы в нескольких километрах отсюда будем строить еще один стартовый стол, но уже под тяжелую ракету "Ангара-А5", - добавил зампред правительства.

Все недочеты, выявленные после первого старта с космодрома Восточный, были устранены, что позволило провести второй запуск успешно и штатно, отметил Рогозин.

"Пуск прошел успешно, в штатное время, без переноса на какие-то резервные даты, - сказал вице-премьер. - Это означает, что первый пуск был испытательный, когда ракета-носитель и космодром привыкали друг к другу. Так бывает, это нормальная ситуация".

Рогозин подчеркнул, что за прошедшие с момента первого запуска полтора года "все недочеты были учтены, контроль был ужесточен".

Вице-премьер напомнил, что Восточный является современным космодромом не только в России, но и в мире. Он отметил, что в день пуска здесь работали специалисты Министерства обороны, в том числе командующий Космическими войсками ВКС Александр Головко. "Мы хотели бы, чтобы все космодромы России были именно такого стандарта и технического обеспечения", - подчеркнул вице-премьер.

Перевод космодрома в "рутинный режим"

Запуск ракеты- носителя "Союз-2.1б" переводит работу Восточного в "рутинный режим", считает Рогозин.

"На следующий год - продолжение пусковой кампании, то есть мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный", - сказал он.

Зампред правительства напомнил, что следующий запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на декабрь. По его словам, космические аппараты, которые доставит на орбиту "Союз", находятся в высокой степени готовности. "Сегодня утром мы с Игорем Анатольевичем Комаровым [глава Роскосмоса] осмотрели эти аппараты, они готовятся к пуску в условиях абсолютной чистоты, которая поддерживается в техническом комплексе", - сообщил он. Рогозин также добавил, что накануне состоявшегося запуска провел совещание, затронувшее все аспекты подготовки к началу работ по строительству второй очереди космодрома Восточный. По его словам, в нем приняли участие компании-претенденты на участие в будущем строительстве. "Они увидели огромный объем работы, он будет больше. Даже по деньгам если говорить, то это примерно в три раза больше, поскольку ракета "Ангара-А5" - это тяжелая ракета, которая будет выводить на околоземную орбиту более 20 тонн полезной нагрузки", - рассказал вице-премьер.

Зампред правительства также напомнил, что Роскосмос уже начал работу по формированию технического облика ракеты среднего класса "Союз-5", которая будет учтена в создании технической основы сверхтяжелой ракеты.

Третий стартовый стол на космодроме Восточный будет построен до 2028 года, сообщил Рогозин.

"До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж", - сказал вице-премьер. Он добавил, что это позволит осуществлять экспедиции в дальний космос. "Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее, - пояснил он. - По сути дела мы сейчас видим уже четко всю перспективу на более чем десятилетний период".

Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-1 в качестве основной нагрузки. Первый старт с нового российского космодрома был выполнен более полутора лет назад - 28 апреля 2016 года в космос была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а".
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Марс
Союз-2 РН
Союз-5 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Герасим
64
№1
29.11.2017 15:22
Рогозин, вы идиот?
Неудачный запуск ракеты «Союз-2.1б» с иностранными спутниками с космодрома Восточный может привести к отмене стартов до конца года и к потере позиций России на рынке космических услуг, считают эксперты
Ну что влепят ему второй выговор, или наградят?
0
Сообщить модератору
RU
Байкал57
493
№2
29.11.2017 16:43
Военные лоханулись с сопровождением.
0
Сообщить модератору
RU
Воин3D
1364
№3
29.11.2017 19:22
Цитата, Герасим сообщ. №1
Рогозин, вы идиот?
+1
-2
Сообщить модератору
RU
Володимир
18
№4
29.11.2017 19:40
Цитата, Герасим сообщ. №1
Рогозин, вы идиот?
При чем тут Он - это система идиотов! Когда на выходе на орбиту спутник сжигают направленным электромагнитным импульсом западные жиды сефарды!  Задумайтесь кто у власти!? Форумчане не лезьте вы в внутрижидовские разборки - будтье чуточку мудрее, как Китайцы!
-1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы