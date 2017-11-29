Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 года.

Источник: Сергей Мамонтов/РИА «Новости» Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный 16 августа 2017 года.Источник: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

По словам вице-премьера, введение космодрома в полную эксплуатацию позволит "обеспечить всю полноту свободы и независимости в том, что касается выведения любой космической техники"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б". Торжественное построение состоялось на стартовом столе ракеты рядом с мобильной башней обслуживания.

"Дорогие коллеги, от себя лично и от всей Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б", - сказал Рогозин. - Сейчас в этот момент хочу просто вас поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!"

Вице-премьер напомнил, что это уже второй старт с начала большой пусковой кампании на Восточном. По его словам, введение этого космодрома в полную эксплуатацию позволит "обеспечить всю полноту свободы и независимости в том, что касается выведения любой космической техники". "Сегодня, когда успешно реализован пуск ракеты "Союз-2", мы одновременно уже обсуждаем работу по второму этапу строительства космодрома. Мы в нескольких километрах отсюда будем строить еще один стартовый стол, но уже под тяжелую ракету "Ангара-А5", - добавил зампред правительства.

Все недочеты, выявленные после первого старта с космодрома Восточный, были устранены, что позволило провести второй запуск успешно и штатно, отметил Рогозин.

"Пуск прошел успешно, в штатное время, без переноса на какие-то резервные даты, - сказал вице-премьер. - Это означает, что первый пуск был испытательный, когда ракета-носитель и космодром привыкали друг к другу. Так бывает, это нормальная ситуация".

Рогозин подчеркнул, что за прошедшие с момента первого запуска полтора года "все недочеты были учтены, контроль был ужесточен".

Вице-премьер напомнил, что Восточный является современным космодромом не только в России, но и в мире. Он отметил, что в день пуска здесь работали специалисты Министерства обороны, в том числе командующий Космическими войсками ВКС Александр Головко. "Мы хотели бы, чтобы все космодромы России были именно такого стандарта и технического обеспечения", - подчеркнул вице-премьер.

Перевод космодрома в "рутинный режим"

Запуск ракеты- носителя "Союз-2.1б" переводит работу Восточного в "рутинный режим", считает Рогозин.

"На следующий год - продолжение пусковой кампании, то есть мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный", - сказал он.

Зампред правительства напомнил, что следующий запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на декабрь. По его словам, космические аппараты, которые доставит на орбиту "Союз", находятся в высокой степени готовности. "Сегодня утром мы с Игорем Анатольевичем Комаровым [глава Роскосмоса] осмотрели эти аппараты, они готовятся к пуску в условиях абсолютной чистоты, которая поддерживается в техническом комплексе", - сообщил он. Рогозин также добавил, что накануне состоявшегося запуска провел совещание, затронувшее все аспекты подготовки к началу работ по строительству второй очереди космодрома Восточный. По его словам, в нем приняли участие компании-претенденты на участие в будущем строительстве. "Они увидели огромный объем работы, он будет больше. Даже по деньгам если говорить, то это примерно в три раза больше, поскольку ракета "Ангара-А5" - это тяжелая ракета, которая будет выводить на околоземную орбиту более 20 тонн полезной нагрузки", - рассказал вице-премьер.

Зампред правительства также напомнил, что Роскосмос уже начал работу по формированию технического облика ракеты среднего класса "Союз-5", которая будет учтена в создании технической основы сверхтяжелой ракеты.

Третий стартовый стол на космодроме Восточный будет построен до 2028 года, сообщил Рогозин.

"До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж", - сказал вице-премьер. Он добавил, что это позволит осуществлять экспедиции в дальний космос. "Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее, - пояснил он. - По сути дела мы сейчас видим уже четко всю перспективу на более чем десятилетний период".

Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-1 в качестве основной нагрузки. Первый старт с нового российского космодрома был выполнен более полутора лет назад - 28 апреля 2016 года в космос была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а".