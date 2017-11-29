Строительство старта под "Ангару" на Восточном запустят с начала 2018 года
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Источник: © Антон Тушин/ТАСС
Стоимость строительства комплекса составит 40 млрд рублей
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство стартового стола для новой ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный будет запущено с начала 2018 года. Об этом сообщила ТАСС глава Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.
"Строительство этого стартового комплекса должно будет запущено прямо с начала 2018 года, там достаточно жесткий график", - сказала глава ЦЭНКИ.
По ее словам, "стоимость там порядка 40 млрд рублей утверждена в рамках Федеральной целевой программы развития космодромов".
Ранее гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов сообщил, что строительные работы начнутся не раньше весны 2018 года.
Многие страны проявляют интерес к коммерческим запускам с космодрома Восточный, они пока будут выполняться на ракетах серии "Союз-2", сообщила Джураева.
"Многие страны интересуются пусками с Восточного, но вопросами привлечением всех коммерческих пусков у нас занимается "Главкомсос", а мы их уже осуществляем", - сказала глава ЦЭНКИ.
Джураева уточнила, что "в ближайшие годы по коммерческой программе с Восточного будут запускаться ракеты-носители "Союз-2".
В частности, отметила она, на 2018, 2019 и 2020 годы запланировны запуски оттуда по программе OneWeb (аппараты широкополосного доступа в интернет одноименной британской компании).
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.
Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство специального строительства, оно было упразднено.
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28.11.2017
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