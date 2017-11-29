Строительство старта под "Ангару" на Восточном запустят с начала 2018 года



Источник: © Антон Тушин/ТАСС Источник: © Антон Тушин/ТАСС

Стоимость строительства комплекса составит 40 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство стартового стола для новой ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный будет запущено с начала 2018 года. Об этом сообщила ТАСС глава Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Строительство этого стартового комплекса должно будет запущено прямо с начала 2018 года, там достаточно жесткий график", - сказала глава ЦЭНКИ.

По ее словам, "стоимость там порядка 40 млрд рублей утверждена в рамках Федеральной целевой программы развития космодромов".

Ранее гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов сообщил, что строительные работы начнутся не раньше весны 2018 года.

Многие страны проявляют интерес к коммерческим запускам с космодрома Восточный, они пока будут выполняться на ракетах серии "Союз-2", сообщила Джураева.

"Многие страны интересуются пусками с Восточного, но вопросами привлечением всех коммерческих пусков у нас занимается "Главкомсос", а мы их уже осуществляем", - сказала глава ЦЭНКИ.

Джураева уточнила, что "в ближайшие годы по коммерческой программе с Восточного будут запускаться ракеты-носители "Союз-2".

В частности, отметила она, на 2018, 2019 и 2020 годы запланировны запуски оттуда по программе OneWeb (аппараты широкополосного доступа в интернет одноименной британской компании).

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство специального строительства, оно было упразднено.