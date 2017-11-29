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Строительство старта под "Ангару" на Восточном запустят с начала 2018 года

29.11.2017 ТАСС 357 1
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Макеты ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара"
Источник: © Антон Тушин/ТАСС

Стоимость строительства комплекса составит 40 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство стартового стола для новой ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный будет запущено с начала 2018 года. Об этом сообщила ТАСС глава Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Строительство этого стартового комплекса должно будет запущено прямо с начала 2018 года, там достаточно жесткий график", - сказала глава ЦЭНКИ.

По ее словам, "стоимость там порядка 40 млрд рублей утверждена в рамках Федеральной целевой программы развития космодромов".

Ранее гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов сообщил, что строительные работы начнутся не раньше весны 2018 года.

Многие страны проявляют интерес к коммерческим запускам с космодрома Восточный, они пока будут выполняться на ракетах серии "Союз-2", сообщила Джураева.

"Многие страны интересуются пусками с Восточного, но вопросами привлечением всех коммерческих пусков у нас занимается "Главкомсос", а мы их уже осуществляем", - сказала глава ЦЭНКИ.

Джураева уточнила, что "в ближайшие годы по коммерческой программе с Восточного будут запускаться ракеты-носители "Союз-2".

В частности, отметила она, на 2018, 2019 и 2020 годы запланировны запуски оттуда по программе OneWeb (аппараты широкополосного доступа в интернет одноименной британской компании).

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство специального строительства, оно было упразднено.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Рокот
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
ИТ
Плесецк
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
стрелец
18
№1
29.11.2017 13:18
наконец то хорошие новости по “Ангаре“. а то ведь некоторые уже похоронили проект.
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