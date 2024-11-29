Радиотехническое подразделение ВВО провело мониторинг воздушной обстановки в Арктике
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ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник: antonio-d50.livejournal.com
Специалисты с помощью радиолокационного комплекса "Сопка-2" отработали задачи по обнаружению и определению координат воздушных судов
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие радиолокационного подразделения радиотехнических войск Восточного военного округа (ВВО) отработали мониторинг воздушной обстановки в Арктической зоне с помощью нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2", развернутого на острове Врангеля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.
"С военнослужащими радиолокационного подразделения радио технических войск Восточного военного округа (ВВО) состоялась комплексная тренировка по мониторингу воздушной обстановки в Арктической зоне с применением нового ТРЛК "Сопка-2", развернутого на острове Врангеля. Специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат воздушных судов, находящихся в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Кроме этого, они провели работу по получению, обобщению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в Арктической зоне ответственности округа. Особое внимание уделялось идентификации отдельных воздушных целей, летящих в составе авиагруппы, имитирующих воздушные суда условного противника.
Также военнослужащие получили и обработали информацию об интенсивности и границах метеообразований, чтобы передать эти данные на пункт управления полетами.
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28.11.2017
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