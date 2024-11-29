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Экс-командующий российской группировкой в Сирии возглавил ВВО

29.11.2017 РИА Новости 229 0
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Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото
Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев возглавил Восточный военный округ, во вторник замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков вручил ему штандарт.

Журавлев назначен главкомом ВВО указом главы государства от 22 ноября, сообщил Булгаков. Он отметил, что генерал зарекомендовал себя как опытный и умелый руководитель и организатор, он побывал на всех командно-штабных должностях, начиная с комбата и заканчивая замначальника Генштаба ВС.

По словам Булгакова, Журавлев смог добиться успеха на всех вверенных ему участках, а хорошие знания, нестандартное мышление и владение современными методами командования войсками позволили ему добиться значительного успеха в борьбе с террористами в САР и передать боевой опыт командованию сирийской армии.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв является уроженцем Тюменской области, службу в Вооруженных силах начал в 1982 году. Является выпускником Челябинского высшего танкового командного училища, Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генштаба. Командовал российской группировкой в Сирии с 2016 года, тогда же ему присвоено звание Героя России. С января 2017 года занимает должность замначальника Генерального штаба Вооружённых сил.
28.11.2017
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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