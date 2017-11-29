Оцифрованный «Ратник»



Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".

Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Заказчик и разработчики комплекта боевой экипировки военнослужащего оценили результаты подконтрольной эксплуатации

Редакция «Красной звезды» продолжает цикл публикаций, посвящённых комплекту боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник», о котором шёл разговор на круглом столе «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути её совершенствования», прошедшем в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017». Сегодня речь пойдёт о некоторых итогах опытной эксплуатации КБЭВ.

Отправной точкой сравнений стали элементы экипировки, использовавшейся в Вооружённых Силах России до поступления на вооружение КБЭВ второго поколения, в том числе автомат АК-74М, бронежилет 6Б23, бронешлем, противогаз в сумке.

Контрольные группы практически полностью укомплектовали всеми элементами экипировки «Ратник». В частности, они имели единый общевойсковой бронежилет 6Б45 с транспортной модульной системой, единый общевойсковой бронешлем 6Б47, маскировочный комплект 6Ш122, комплект защиты суставов 6Б51, патрульный ранец, противогаз в подсумке.

Новый КБЭВ применялся на занятиях по тактической, огневой, инженерной и физической подготовке, радиационно-химической и биологической защиты. Помимо этого, он использовался при отработке навыков по вождению и действиям, связанным с транспортно-боевыми средствами, в частности, с посадкой в машины и высадкой из них, изготовкой к стрельбе из боевых машин пехоты или десанта.

Исходный уровень успеваемости контрольных подразделений не имел отличий. Они занимались по единой методике, имели одинаковые тактические условия и алгоритмы действий по той или иной выполняемой задаче. На определённых этапах у военнослужащих проверялись знания, навыки, умения, на основе которых проводилось сравнение результатов при штатном и новом оснащении. В итоге удалось получить статистические данные по изменению боевой эффективности за счёт использования того или иного элемента КБЭВ «Ратник».

За период опытной эксплуатации в контрольных подразделениях было отработано около 500 учебных часов. На основе этого получили определённую статистику, послужившую основой для анализа и определённых выводов.

Например, в целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см), повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м). При этом увеличена дальность обнаружения целей ночью в 1,5 раза (с 350 до 500 м) и обеспечена возможность обнаружения целей в условиях задымления, тумана, дождя за счёт тепловизионных прицелов до 1200 метров.

Одновременно с опытной эксплуатацией проводились сравнительные испытания автоматов калибра 5,45 мм: АК-12 и 6П67 и калибра 7,62 мм: АК-15 и 6П68. Их целью стало определение эффективности опытных образцов автоматов каждого из калибров в сравнении со штатными образцами и между собой для выработки рекомендаций о целесообразности принятия лучшего типа изделия на вооружение. По этому направлению работа велась в трёх контрольных группах: десантники, морская пехота, мотострелки.

Результаты сравнительных испытаний показали, что эффективность огня автомата 6П67 относительно автомата АК-12 выше в 1,1 раза на дальности до 300 метров, а на больших дистанциях уже АК-12 превосходит в 1,1 раза автомат 6П67 Также в результате предварительной оценки сделан вывод, что эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза.

Помимо этого, проводилась подконтрольная эксплуатация автомата АК-74М, выполненного в рамках ОКР «Обвес». Она показала, что стрелковое изделие имеет прирост боевой эффективности по сравнению с базовой моделью. По кучности стрельбы АК-74М «Обвес» превосходит АК-74М почти в 1,3 раза.

Однако у нового модернизированного изделия имеются существенные проблемы, выявленные при выполнении нормативов. В частности, среднее арифметическое значение результатов выполнения норматива № 13 «Неполная разборка оружия» при штатном автомате составляет 12,1 секунды, а с АК-74М «Обвес» – 47,5 секунды. При выполнении норматива № 14 «Сборка оружия после неполной разборки» среднее арифметическое значение результатов со штатным оружием – 18,6 сек., а с опытным образцом –

1 минута 24 секунды, то есть на выполнение норматива надо времени в 4,4 раза больше.

В целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см), повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м)

Итоги опытной эксплуатации КБЭВ. Источник: www.redstar.ru

Необходимо отметить, что информация обо всех выявленных недостатках по любому из элементов КБЭВ «Ратник» незамедлительно доводилась разработчикам и производителям вместе с предложениями Минобороны по их устранению и доработке изделия. Полковник Алексей Плужников, выступавший с докладом «Боевая экипировка и пути её дальнейшего развития», рассказал о некоторых из них. При этом он отметил, что по АК-74М «Обвес» промышленность отреагировала достаточно эффективно и быстро. В начале этого года изготовитель представил автомат с выполненными доработками.

Немало внимания уделялось средствам прицеливания и наблюдения, которые в полной мере прошли подконтрольную эксплуатацию совместно с вооружением. При этом была отработана методика поэтапного освоения приборов и прицелов военнослужащими в соответствии с их вооружением по штатной должности.

На первом этапе проводилось получение со складов всей необходимой номенклатуры изделий в подразделения с оборудованными местами хранения и закрепление их за личным составом.

Следующим этапом стало изучение тактико-технических характеристик, устройства приборов и прицелов, проверка их работоспособности перед началом эксплуатации.

На третьем – отрабатывались навыки и умения по выполнению упражнений днём и ночью с использованием соответствующих прицелов.

На завершающем этапе проводились эксперименты по количественному составу того или иного прицела, прибора в штатной структуре подразделения и воинской части. Здесь главной целью стала выработка рекомендаций с учётом выполнения основных задач по предназначению о том, какое конкретно вооружение, с какими прицелами и приборами, какие элементы боевой экипировки необходимо иметь в каждом подразделении. Именно характеристики средств прицеливания, наблюдения и возможности по их совершенствованию легли в основу предложений по совершенствованию приёмов и способов действий подразделений при выполнении тактических задач.

Кроме этого, в 3-м ЦНИИ Минобороны выполнено математическое моделирование по ожидаемому приросту боевой эффективности. В частности, математические расчёты показали, что вклад КБЭВ в результаты обороны усиленного батальона составляют уменьшение наших потерь на 12 процентов, увеличение расхода боеприпасов до 5 процентов и уменьшение вклинения противника в передний край наших войск на 50–200 метров, а в отдельных случаях продвижение противника остаётся на нуле. В докладе отмечено, что в дуэльном огневом бою увеличивается количество поражаемых у противника целей.

Докладчик сообщил, что по огневой подготовке нормативы в экипировке нового поколения выполнять удобно и полученные результаты в принципе те же, что были раньше. По тактической подготовке получен определённый прирост, выразившийся в снижении времени на выполнение задач. Однако при выполнении посадки (высадки) в боевые машины затраченное время увеличивается в 2,3 раза, а при выполнении нормативов по физической подготовке новая экипировка сковывает движения на ловкость и сокращает дальность метания гранаты на 3–7 метров. Это связано с ростом общего объёма и веса военнослужащего в боевой экипировке.

Завершая доклад, полковник Плужников рассказал о планах Минобороны по теме КБЭВ до конца года 2017 года. Во-первых, завершение подконтрольной эксплуатации новых приборов прицеливания, наблюдения и разведки. Уточнение результатов распределения приборов в подразделениях.

Во-вторых, завершение подконтрольной эксплуатации модернизированных 7,62-мм самозарядной винтовки Драгунова модернизированной (СВДМ), 9-мм винтовки снайперской специальной модернизированной (ВССМ), 12,7-мм армейской снайперской винтовки крупнокалиберной модернизированной (АСВКМ).

Следующий пункт – подготовка кординационно-научного совета по итогам подконтрольной эксплуатации вооружения, снайперских винтовок.

Завершающий пункт – выработка предложений по уточнению ОКР, связанных с КБЭВ «Ратник-3».

Юрий Авдеев