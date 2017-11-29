Оцифрованный «Ратник»
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Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев
Заказчик и разработчики комплекта боевой экипировки военнослужащего оценили результаты подконтрольной эксплуатации
Редакция «Красной звезды» продолжает цикл публикаций, посвящённых комплекту боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник», о котором шёл разговор на круглом столе «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути её совершенствования», прошедшем в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017». Сегодня речь пойдёт о некоторых итогах опытной эксплуатации КБЭВ.
Отправной точкой сравнений стали элементы экипировки, использовавшейся в Вооружённых Силах России до поступления на вооружение КБЭВ второго поколения, в том числе автомат АК-74М, бронежилет 6Б23, бронешлем, противогаз в сумке.
Контрольные группы практически полностью укомплектовали всеми элементами экипировки «Ратник». В частности, они имели единый общевойсковой бронежилет 6Б45 с транспортной модульной системой, единый общевойсковой бронешлем 6Б47, маскировочный комплект 6Ш122, комплект защиты суставов 6Б51, патрульный ранец, противогаз в подсумке.
Новый КБЭВ применялся на занятиях по тактической, огневой, инженерной и физической подготовке, радиационно-химической и биологической защиты. Помимо этого, он использовался при отработке навыков по вождению и действиям, связанным с транспортно-боевыми средствами, в частности, с посадкой в машины и высадкой из них, изготовкой к стрельбе из боевых машин пехоты или десанта.
Исходный уровень успеваемости контрольных подразделений не имел отличий. Они занимались по единой методике, имели одинаковые тактические условия и алгоритмы действий по той или иной выполняемой задаче. На определённых этапах у военнослужащих проверялись знания, навыки, умения, на основе которых проводилось сравнение результатов при штатном и новом оснащении. В итоге удалось получить статистические данные по изменению боевой эффективности за счёт использования того или иного элемента КБЭВ «Ратник».
За период опытной эксплуатации в контрольных подразделениях было отработано около 500 учебных часов. На основе этого получили определённую статистику, послужившую основой для анализа и определённых выводов.
Например, в целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см), повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м). При этом увеличена дальность обнаружения целей ночью в 1,5 раза (с 350 до 500 м) и обеспечена возможность обнаружения целей в условиях задымления, тумана, дождя за счёт тепловизионных прицелов до 1200 метров.
Одновременно с опытной эксплуатацией проводились сравнительные испытания автоматов калибра 5,45 мм: АК-12 и 6П67 и калибра 7,62 мм: АК-15 и 6П68. Их целью стало определение эффективности опытных образцов автоматов каждого из калибров в сравнении со штатными образцами и между собой для выработки рекомендаций о целесообразности принятия лучшего типа изделия на вооружение. По этому направлению работа велась в трёх контрольных группах: десантники, морская пехота, мотострелки.
Результаты сравнительных испытаний показали, что эффективность огня автомата 6П67 относительно автомата АК-12 выше в 1,1 раза на дальности до 300 метров, а на больших дистанциях уже АК-12 превосходит в 1,1 раза автомат 6П67 Также в результате предварительной оценки сделан вывод, что эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза.
Помимо этого, проводилась подконтрольная эксплуатация автомата АК-74М, выполненного в рамках ОКР «Обвес». Она показала, что стрелковое изделие имеет прирост боевой эффективности по сравнению с базовой моделью. По кучности стрельбы АК-74М «Обвес» превосходит АК-74М почти в 1,3 раза.
Однако у нового модернизированного изделия имеются существенные проблемы, выявленные при выполнении нормативов. В частности, среднее арифметическое значение результатов выполнения норматива № 13 «Неполная разборка оружия» при штатном автомате составляет 12,1 секунды, а с АК-74М «Обвес» – 47,5 секунды. При выполнении норматива № 14 «Сборка оружия после неполной разборки» среднее арифметическое значение результатов со штатным оружием – 18,6 сек., а с опытным образцом –
1 минута 24 секунды, то есть на выполнение норматива надо времени в 4,4 раза больше.
В целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см), повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м)
|Итоги опытной эксплуатации КБЭВ.
|Источник: www.redstar.ru
Необходимо отметить, что информация обо всех выявленных недостатках по любому из элементов КБЭВ «Ратник» незамедлительно доводилась разработчикам и производителям вместе с предложениями Минобороны по их устранению и доработке изделия. Полковник Алексей Плужников, выступавший с докладом «Боевая экипировка и пути её дальнейшего развития», рассказал о некоторых из них. При этом он отметил, что по АК-74М «Обвес» промышленность отреагировала достаточно эффективно и быстро. В начале этого года изготовитель представил автомат с выполненными доработками.
Немало внимания уделялось средствам прицеливания и наблюдения, которые в полной мере прошли подконтрольную эксплуатацию совместно с вооружением. При этом была отработана методика поэтапного освоения приборов и прицелов военнослужащими в соответствии с их вооружением по штатной должности.
На первом этапе проводилось получение со складов всей необходимой номенклатуры изделий в подразделения с оборудованными местами хранения и закрепление их за личным составом.
Следующим этапом стало изучение тактико-технических характеристик, устройства приборов и прицелов, проверка их работоспособности перед началом эксплуатации.
На третьем – отрабатывались навыки и умения по выполнению упражнений днём и ночью с использованием соответствующих прицелов.
На завершающем этапе проводились эксперименты по количественному составу того или иного прицела, прибора в штатной структуре подразделения и воинской части. Здесь главной целью стала выработка рекомендаций с учётом выполнения основных задач по предназначению о том, какое конкретно вооружение, с какими прицелами и приборами, какие элементы боевой экипировки необходимо иметь в каждом подразделении. Именно характеристики средств прицеливания, наблюдения и возможности по их совершенствованию легли в основу предложений по совершенствованию приёмов и способов действий подразделений при выполнении тактических задач.
Кроме этого, в 3-м ЦНИИ Минобороны выполнено математическое моделирование по ожидаемому приросту боевой эффективности. В частности, математические расчёты показали, что вклад КБЭВ в результаты обороны усиленного батальона составляют уменьшение наших потерь на 12 процентов, увеличение расхода боеприпасов до 5 процентов и уменьшение вклинения противника в передний край наших войск на 50–200 метров, а в отдельных случаях продвижение противника остаётся на нуле. В докладе отмечено, что в дуэльном огневом бою увеличивается количество поражаемых у противника целей.
Докладчик сообщил, что по огневой подготовке нормативы в экипировке нового поколения выполнять удобно и полученные результаты в принципе те же, что были раньше. По тактической подготовке получен определённый прирост, выразившийся в снижении времени на выполнение задач. Однако при выполнении посадки (высадки) в боевые машины затраченное время увеличивается в 2,3 раза, а при выполнении нормативов по физической подготовке новая экипировка сковывает движения на ловкость и сокращает дальность метания гранаты на 3–7 метров. Это связано с ростом общего объёма и веса военнослужащего в боевой экипировке.
Завершая доклад, полковник Плужников рассказал о планах Минобороны по теме КБЭВ до конца года 2017 года. Во-первых, завершение подконтрольной эксплуатации новых приборов прицеливания, наблюдения и разведки. Уточнение результатов распределения приборов в подразделениях.
Во-вторых, завершение подконтрольной эксплуатации модернизированных 7,62-мм самозарядной винтовки Драгунова модернизированной (СВДМ), 9-мм винтовки снайперской специальной модернизированной (ВССМ), 12,7-мм армейской снайперской винтовки крупнокалиберной модернизированной (АСВКМ).
Следующий пункт – подготовка кординационно-научного совета по итогам подконтрольной эксплуатации вооружения, снайперских винтовок.
Завершающий пункт – выработка предложений по уточнению ОКР, связанных с КБЭВ «Ратник-3».
Юрий Авдеев
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26.11.2017
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Виктор Алексеевич
1853
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№1
29.11.2017 17:31
Раз уж сайт повторил эту новость в полном объёме, то придётся повторить и критику.
Цитата, q
В целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см)1. Согласно Руководства по АК74 нормальная кучность боя одиночными составляет 4 патрона в круг 15см (на дальности 100м), а пересчёт срединных отклонений рассеивания (средних стрелков) в круг даёт диаметр 16см. Откуда взялись 12см?
2. За счёт чего произошло улучшение кучности у АК-12 ? То же устройство, что и у АК74, те же патроны... Балансира, как у 6П67 и 6П68, у АК-12 нет. Так за счёт чего? Чудо?
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Виктор Алексеевич
1853
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№2
29.11.2017 17:40
Цитата, q
повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м)1. Это - прямая подтасовка.
Потому что пробивное действие возросло бы в 2 раза в том случае, если бы новый автомат пробивал 20мм плиту на дальности 50м. А сейчас всего лишь вдвое выросла дальность, на которой пробивается плита 10мм, это - никак не увеличение вдвое пробивного действия пули. То есть, грубо подменены понятия.
2. И за счёт чего вдруг 10мм плита стала пробиваться на 100м вместо прежних 50м?
Это могло произойти только в том случае, если бы у новых автоматов выросла начальная скорость пули по сравнению с АК74. Но тогда вся внешняя баллистика новых автоматов была бы иной: иные углы прицеливания, иные превышения... И прицелы с АК74 не подходили бы новым автоматам. Кто-то слышал о таком? Я - не слышал.
А если начальная скорость пуль не выросла, то никакого увеличения дальности пробития быть не может.
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Виктор Алексеевич
1853
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№3
29.11.2017 17:50
Цитата, q
увеличена дальность обнаружения целей ночью в 1,5 раза (с 350 до 500 м)Вместо ЭОП II поколения в ночных прицелах применены новые ЭОП III поколения.
Но разве прицелы с ЭОП III поколения нельзя поставить на АК74М?! Конечно можно, без проблем. И АК74М (или даже -Н) получит точно такое же увеличение дальность обнаружения целей.
Цитата, q
обеспечена возможность обнаружения целей в условиях задымления, тумана, дождя за счёт тепловизионных прицелов до 1200 метров.Аналогично. Ставим такой прицел на АК74М (-Н) и получаем точно такие же улучшения.
Причём с обоими типами прицелов тратим бюджет только на прицелы, а не на якобы "новые" автоматы. То есть, за те же бюджетные деньги получаем гораздо больше автоматов с новыми прицелами, с новыми боевыми возможностями.
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Виктор Алексеевич
1853
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№4
29.11.2017 18:35
Цитата, q
эффективность огня автоматаВообще-то эффективность огня - понятие общее: "способность выполнять огневую задачу".
А при испытаниях оружия исследуют конкретный показатель - частость (частоту) попаданий, которая в качестве математического ожидания далее принимается за вероятность попаданий.
Полковник Плужников достаточно грамотный офицер и странно, что в статье применён такой общий. расплывчатый показатель. Или корреспондент отсебятину спорол?
Цитата, q
эффективность огня автомата 6П67 относительно автомата АК-12 выше в 1,1 раза на дальности до 300 метров, а на больших дистанциях уже АК-12 превосходит в 1,1 раза автомат 6П671. При грамотно спроектированных прицелах автоматов такого быть не может. Частость попаданий зависит от двух показателей: кучности боя и совмещении СТП с центром цели. Если до 300м 6П67 эффективнее, это означает, что он кучнее и будет кучнее уже на всех дальностях, так как рассеивание растёт пропорционально дальности. А раз он при лучшей кучности дальше 300м стал хуже конкурента, то значит его прицел хуже совмещает СТП с центром цели, то есть либо не даёт правильных углов прицеливания, либо имеет увеличенную ошибку наводки.
Странно, что Плужников с его подчинёнными не нашли причину этого парадокса и не рекомендовали ЗиДу исправить прицел.
2. И каким таким чудесным образом АК-12, имеющий кинематику АК74, вдруг стал вровень с АЕК-971, имеющим балансир?! Ведь два десятка лет назад на гос. испытаниях АЕК-971 выигрывал существенно!
За счёт чего АК-12 сравнялся с 6П67 ?! Если это не будет объяснено, то позвольте считать указанные данные по эффективности недостоверными!
Цитата, q
эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза.1. В 2 раза ?!!!! То есть, для этих автоматов надо вдвое снижать норму патронов на выполнение всех упражнений Курса стрельб?!
Хорошо, я напишу об этом главнокомандующему Сухопутными войсками. И статью эту приложу как основание. И даже знаю, что он мне ответит...
2. Позвольте, позвольте! В предыдущем предложении написано, что АК-12 и 6П67 равны по эффективности: один до 300м лучше в 1,1 раза, а другой дальше 300м лучше в те же 1,1 раза! И каким же образом один из них стал существенно - на 0,3 - эффективнее другого, когда их сравнивают с одним и тем же образцом - с АК74 ?!
Вся статья - сплошные нестыковки.
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Виктор Алексеевич
1853
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№5
29.11.2017 18:50
Цитата, q
По кучности стрельбы АК-74М «Обвес» превосходит АК-74М почти в 1,3 раза.Стрельбы в одной уважаемой организации показали обратный результат - хуже.
А лучше с поворотным целиком быть и не может: концерн "Калашников" додумался на АК74 поставить поворотный целик с АКС74У, у которого прицельная дальность вдвое меньше.
Цитата, q
В начале этого года изготовитель представил автомат с выполненными доработками.В уважаемую организацию эти "Обвесы" поступили в конце весны, надо полагать уже доработанные.
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Виктор Алексеевич
1853
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№6
29.11.2017 19:03
Цитата, q
в 3-м ЦНИИ Минобороны выполнено математическое моделирование по ожидаемому приросту боевой эффективности.Так ведь какие исходные данные в программу введёшь - такой результат и получишь...
Если ввели повышение эффективности стрельбы в 2,3 раза, то какой же результат должна была выдать программа?
Цитата, q
уменьшение наших потерь на 12 процентов, увеличение расхода боеприпасов до 5 процентов и уменьшение вклинения противника в передний край наших войск на 50–200 метров, а в отдельных случаях продвижение противника остаётся на нуле. В докладе отмечено, что в дуэльном огневом бою увеличивается количество поражаемых у противника целей.Странно ещё, что программа выдала довольно скромные результаты - 12 процентов..., всего лишь увеличивается количество поражаемых целей...
Видимо, программа знает, что вводимые нелепые цифры улучшений надо делить на 10 ~).
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