Второе дыхание "Гвоздики"



Самоходная гаубица 2С1 Гвоздика на учениях морской пехоты Балтийского флота. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Анна Юдина Самоходная гаубица 2С1 Гвоздика на учениях морской пехоты Балтийского флота. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Анна Юдина

Боевая жизнь самоходных гаубиц 2С1 будет продлена

Вновь вернувшаяся в жизнь планеты глобальная конфронтация заставила серьезно переоценить военную технику, оставшуюся от Советской Армии и предназначенную, прежде всего, не для локальных войн, контртеррористических операций и борьбы с плохо вооруженными повстанцами, а для широкомасштабного военного конфликта с современными армиями, причем в условиях применения оружия массового поражения.

Ревизия старых арсеналов, причем в контексте интенсивных боевых действий в Донбассе и на Ближнем Востоке, показала, что немало якобы "морально устаревшего" вооружения на самом деле таковым вовсе не является. И после не слишком затратной модернизации оно с успехом может решать боевые задачи в настоящих и будущих войнах с различным противником. В частности, исходя из опыта боевого применения в Сирийском конфликте, Министерство обороны России приняло решение оставить на вооружении Российской Армии 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", от которых ранее предполагалось отказаться.

Одной из причин, по которой их хотели снять с вооружения, является сравнительно "скромный" калибр 122-мм гаубицы 2А31, которой вооружена "Гвоздика". Ведь еще в советские времена, после перехода полевой артиллерии стран НАТО на единый калибр 155 мм, советские мотострелковые полки стали существенно проигрывать по огневому могуществу соответствующим западным соединениям.

Впрочем, надо отметить, что при этом "Гвоздики" обладают значительным запасом хода, хорошей скоростью (63 км/ч по шоссе), высокой проходимостью, маневренностью. Сравнительно небольшая масса, позволяет применять 2С1 совместно с плавающими БМП и БТР и перевозить транспортными самолетами. До сих пор "Гвоздика" превосходит по этим показателям многие более современные западные аналоги. Собственно, эти сильные стороны и определили тактическую нишу этой системы.

Афганский дебют

Боевой путь самоходных гаубиц 2С1 начался в Афганистане. И практически сразу выяснилось, что реальная тактика их применения гораздо шире, чем та, для которой они, собственно, разрабатывались — 2С1 не столько вели огонь с закрытых позиций, сколько использовались как штурмовые орудия. Например, в операции по захвату базовых районов Хаки-Сафед и Шингар батареи 2С1 выдвигались за атакующими штурмовыми группами, уничтожая пункты сопротивления противника огнем прямой наводкой.

Подобная тактика, опробованная еще во время Второй мировой войны, существенно снижала потери личного состава. На сложных участках местности при сопровождении штурмовых групп для огневой поддержки также задействовались специально выделенные резервные батареи 2С1.

В 1986 г. САУ 2С1 весьма успешно использовались в ходе наступления в провинции Кандагар. Батальонам, выдавливавшим засевших в "зеленке" моджахедов, оказывал дополнительную огневую поддержку специально выделенный взвод самоходных гаубиц. В ходе наступления этот взвод САУ уничтожил семь огневых точек противника, еще девять огневых точек было уничтожено двумя взводами 82-мм минометов.

Уроки Сирии

В Сирийской арабской армии имеется около 400 "Гвоздик", и они являются основными САУ. В ходе нынешней войны с террористами выяснилось, что 2С1 успешно действуют не только на труднодоступной пересеченной местности, но и на урбанизированных ландшафтах (разумеется, при условии их грамотного использования), в составе штурмовых групп. Известно несколько эпизодов, когда "Гвоздики" выступили в роли противотанковых орудий, с успехом отработав по танкам джихадистов. Впрочем, Сирия выявила и слабые стороны САУ. Помимо низкой скорострельности, выяснилось, что гаубицы недостаточно защищены.

Если для "штатной" стрельбы с закрытых позиций имеющегося бронирования вполне достаточно, то при работе прямой наводкой, очень часто находясь под непосредственным огнем противника, который применяет управляемые ракеты, его явно не хватает.

Легкая броня "Гвоздики" не защищает не то что от ракет "Тоу" и "Джавеллина", но и от выстрелов РПГ-7. Сирийские артиллеристы самостоятельно монтируют на установки противокумулятивные экраны.

Советскому наследству нужна усиленная защита

Исходя из этого, можно ожидать, что в ходе модернизации, которой займется одно из предприятий Уралвагонзавода, обновленные "Гвоздики" получат усиленную защиту. В планах модернизации оснащение машин автоматизированной системой управления наведением и огнем, которая сведет к минимуму участие экипажа и повысит эффективность стрельбы. САУ должны получить более совершенный баллистический вычислитель прицельного комплекса, новые прицелы и, возможно, новое шасси. Скорее всего, на САУ будут установлены более современные системы заряжания, позволяющие увеличить скорострельность, а в системе наведения и целеуказания наверняка будут шире применены GPS/ГЛОНАСС-технологии.

Изначальные характеристики 2С1, обуславливающие ее высокую мобильность и гибкость тактического применения, в совокупности с усовершенствованиями сделают обновленную "Гвоздику" эффективным инструментом решения боевых задач в контексте российской концепции активной обороны.

И можно только приветствовать то, что в оборонном ведомстве, наконец, возобладал по-настоящему хозяйственный, бережный подход к советскому наследству.

Борис Джерелиевский