Сиамские хитрецы



Военнослужащие ВС Таиланда.

Источник: news.mail.ru Военнослужащие ВС Таиланда.Источник: news.mail.ru

Бангкок знает, что Вашингтон и Пекин в обиду не дадут

Таиланд располагает очень большими, хотя и весьма архаичными ВС, которые формально ориентированы на ведение как классической, так и противопартизанской войны.

Долгое время страна считалась ключевым американским союзником в регионе. Именно с территории Таиланда ВВС США совершали налеты на Вьетнам в 1964–1973 годах. Однако сегодня значительное влияние на Бангкок имеет Китай.

Оружие Таиланд приобретает во множестве стран, собственный ВПК развит слабо. По темпам перевооружения армии страна отстает от большинства соседей по АСЕАН.

“Наиболее современные танки – 25 украинских "Оплотов" и 10 китайских VT-4”

Cухопутные войска делятся на 4 армии (или армейские зоны, которые по сути являются военными округами). 1-я армия (штаб в Бангкоке) имеет в составе 1, 2, 9-ю пехотные и 1-ю развития (сочетает функции боевых и строительных частей) дивизии, 9 и 29-й пехотные полки. 2-я армия (Накхонратчасима): 3, 6, 12-я пехотные, 3-я кавалерийская (легкая бронетанковая) и 2-я развития дивизии. 3-я армия (Пхитсанулок): 4 и 7-я пехотные, 1-я бронетанковая, 1-я кавалерийская, 3-я развития дивизии. 4-я армия (Накхонситхаммарат): 5-я пехотная и 4-я развития дивизии. Кроме того, в состав СВ входят 11-я (резервная) и 15-я пехотные, 2-я кавалерийская (королевской гвардии), артиллерийская, ПВО, инженерная, 1-я ССО дивизии.

Наиболее современные танки – 25 украинских "Оплотов" (предполагается поставка еще 24) и 10 китайских VT-4 (будет еще от 18 до 40). Кроме того, в наличии старые американские М60 (178 единиц), М48А5 (до 170), М41А3 (до 200), а также 66 "Стингреев" и 104 легких английских "Скорпионов".

В парке БТР также есть "украинцы". Это 168 БТР-3Е/Е1 плюс 9 КШМ и 19 вспомогательных машин на его базе. Кроме них – 207 южноафриканских "Рева", американские LAV-150 (83), "Драгун" (43) и М113А1/3 (465), до 20 старых английских "Сарацин", 10 сингапурских "Бронко", 450 китайских Туре 85. Имеется 6 новейших французских колесных САУ "Цезарь", столько же израильских ATMOS-2000 и 20 американских М109А5. Буксируемые орудия по большей части американские: 243 М101, 12 М102, 20 M114, 116 M198. Кроме них – 22 английских L119, 39 французских LG1, 12 итальянских M-56, 32 собственных М-618А2 и 12 М425, 54 китайских Туре 59-1, израильские M-71 (32 единицы) и М-68 (до 44). Минометов больше двух тысяч, в том числе самоходные МО-120-RT (200), М125А3 (21), М1064А3 (12) и др. Имеется 60 старых китайских РСЗО Type 85, 18 новейших WS-1В и 9 созданных на их базе в самом Таиланде DTI-1. В дополнение к 18 самоходным ПТРК М901 с ПТУР "Тоу" и 12 украинским БТР-3РК с ПТРК "Барьер" войска располагают 500 старыми американскими ПТРК М47 "Дракон". На вооружении войсковой ПВО 8 итальянских ЗРК "Спада", более 150 ПЗРК (54 российских "Игла-С", 90 китайских HN-5A, 8 английских "Старстрик"), 54 старых американских ЗСУ-24 М163, 12 М-1 и 18 М-42, более 200 зенитных орудий. В армейской авиации в основном американские и бразильские легкие самолеты (по три с половиной десятка), но есть и испанские. Боевых вертолетов всего 7 – американские AH-1F "Кобра". Зато в избытке многоцелевых и транспортных: 5 Ми-17В, 12 UH-60, 5 UH-72А, 8 AS550, 10 AW139, до 110 UH-1Н, до 42 "Белл-206", до 60 "Белл-212", 16 "Энстром-480В", до 30 "Хьюз-300С".

ВВС включают 11 авиакрыльев. Наиболее современные из боевых самолетов – 11 шведских истребителей JAS-39 (7 C, 4 учебно-боевых D). Есть и американские: 52 относительно новых F-16 (37 А, 15 В) и 35 устаревших F-5 (15 Е, 16 T, 1 B, 3 F). Как штурмовики могут использоваться легкие самолеты (16 американских разведчиков AU-23A, 17–19 немецко-французских учебных "Альфа Джет", до 32 чешских L-39ZA). Авиапарк включает 6 разведчиков (5 австрийских DA42МРР, 1 американский "Лирджет-35А"), 2 шведских самолета ДРЛО "Сааб-340". В числе трех с половиной десятков транспортников 2 российских "Суперджет-100". Учебные самолеты: 42 новозеландских CТ-4, 7–9 американских T-41D, 22 швейцарских РС-9, 6 австрийских DA42. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 15 "Белл-412", до 34 UH-1Н, 3 S-92 (все – американские), 7 европейских НМ225.

Наземная ПВО предназначена в первую очередь для обороны авиабаз. В ее составе 1 батарея китайского ЗРК KS-1СМ (4 ПУ), 4 американских ЗРК ADATS, 30 20-мм ЗСУ (12 на шасси американского БТР V-150, 18 на шасси немецкого БТР "Кондор"), 60 зенитных орудий (8 немецких "Маузер" Мk 30, 52 китайских Туре 74).

ВМС Таиланда – единственные среди стран АСЕАН, имеющие в составе авианосец. Это "Чакри Нарубет" испанской постройки. Но из-за исчерпания ресурса "Харриеров" корабль используется лишь как вертолетоносец.

Основу надводных сил составляют фрегаты. Это 2 корабля "Наресуан" (китайский проекта 025Т, но с западным вооружением), 4 "Чао Прайя" (китайские проекта 053НТ), 1 "Чулалок" (американские типа "Нокс"), 1 английский "Макут Раджакуман" (используется как патрульный и учебный), 1 "Пин Клао" (американский "Кэннон", тоже учебный). Имеется 2 ракетных корвета "Раттанакосин" (американской постройки) и 5 артиллерийских (3 собственных типа "Хамронсин", 2 американских "Тапи"). Патрульные корабли: 3 китайских "Хуа Хин" и 2 "Паттани" (аналогичны новейшим корветам проекта 056), 1 "Краби" (английский "Ривер"), 6 собственных "Саттахип", 3 T-991, 3 T-994, 3 Т-111. Ракетные катера: 3 сингапурских типа "Прабпарапак", 3 итальянских типа "Ратчарит". До 100 легких катеров различного типа насчитывается в морской полиции.

В составе ВМС числятся 7 тральщиков: 1 собственный "Таланг", 2 типа "Ладья" (итальянские "Гаэта"), 2 "Бан Рачан" (немецкие М48), 2 "Банкео" (американские MSC289).

Десантные силы включают 1 ДТД типа "Эндьюранс" сингапурской постройки, 2 собственных ТДК типа "Сичанг", более 50 катеров.

Морская авиация располагает 2 бывшими американскими палубными штурмовиками А-7Е, используемыми в учебных целях. Имеется до 11 разведывательных самолетов "Цессна-Т337Н", 1 противолодочный Р-3Т, 15 транспортных (7 немецких Dо-228, 1 собственный N-24, 2 бразильских ERJ-135LR, 1 американский UP-3T, 4 голландских F-27). На вооружении морской авиации также 14–16 противолодочных вертолетов (2 английских "Супер Линкс", 6–8 американских S-70 и 6 "Белл-212ASW"), 9 многоцелевых и транспортных (американские 2 "Белл-214ST", 5 S-76В, 2 MH-60S).

Морская пехота, включающая 4 полка (в том числе артиллерийский), штурмовой и разведывательный батальоны, имеет 5 китайских танков Туре 69II, 72 БТР (36 американских AAV-7А1 и 24 V-150, 12 украинских БТР-3Е), 54 буксируемых орудия (36 американских М101, 12 австрийских GC-45 и 6 GHN-45), 24 американских ПТРК "Тоу" на "Хаммерах", а также китайские ПЗРК QW-18.

Таиланд ведет территориальные споры с двумя соседними странами, которые также являются членами АСЕАН: Лаосом и Камбоджей. Имели место пограничные инциденты. С Лаосом в 1987 году была даже короткая война. ВС Таиланда сильнее армий Лаоса и Камбоджи вместе взятых, но за этими странами стоит Вьетнам ("Ханоев ковчег"), чьи ВС превосходят тайские по всем параметрам. Кроме того, в последнее время во Вьентьяне и Пномпене велико влияние Пекина, который, как было сказано, является близким союзником Бангкока. Вероятность перерастания пограничных конфликтов в большую войну минимальна. Других потенциальных противников у Таиланда в данный момент не просматривается. Являясь союзником одновременно Вашингтона и Пекина, Бангкок этим в значительной степени компенсирует архаичность своей армии. Возможно, отсюда и неторопливость ее перевооружения.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 46 (710) за 29 ноября 2017 года