Всплытие покажет



Головная, построенная для ВМС Индии, дизель-электрическая подводная лодка S 51 Khanderi типа Scorpene.

Источник: ВМС Индии Головная, построенная для ВМС Индии, дизель-электрическая подводная лодка S 51 Khanderi типа Scorpene.Источник: ВМС Индии

России все труднее удерживать позиции на рынке неатомных подводных лодок

Эффективное применение в Сирии российской военно-морской техники создало вроде бы все предпосылки для успешного продвижения некоторых ее образцов на мировой рынок. В том числе дизель-электрических подводных лодок проекта 636 в различных экспортных вариантах.

Почти все наши новые "Варшавянки" из состава Черноморского флота наглядно продемонстрировали свою боевую эффективность, успешно отстрелявшись из подводного положения в Средиземноморье по наземным целям в Сирии крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ". Одиночные и залповые удары на дальность до 1500 километров наносились этими ДЭПЛ как самостоятельно, так и в составе оперативных групп, включавших фрегаты проекта 11356. Любой из потенциальных заказчиков российских ДЭПЛ мог убедиться в их высоком боевом потенциале, хотя на экспорт эти лодки поставляются не с комплексом "Калибр", а с его экспортным аналогом "Клаб-С", дальность которого в соответствии с Режимом контроля ракетных технологий (РКРТ) не может превышать 300 километров.

“За эти годы в командовании индийского флота сформировалось влиятельное французское лобби”

Однако реальную ситуацию на мировом рынке ДЭПЛ и неатомных подводных лодок (НАПЛ) с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ) вряд ли можно назвать благоприятной для отечественного кораблестроения. Это относится даже к такой, казалось бы, освоенной нами нише, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Хотя, как часто подчеркивают различные ответственные руководители в системе ВТС России, созданный ранее задел по экспорту ДЭПЛ в страны АТР дает стране неплохие перспективы на дальнейшее продвижение этого вида военно-морской техники. Но скорее всего их память греют воспоминания былых лет, когда рыночная ситуация в регионе выглядела для нас более оптимистичной.

Действительно, в АТР были поставлены отечественные субмарины проектов 877ЭКМ и 636 (Индия – 10 единиц 877ЭКМ, Китай – 12 единиц: четыре единицы 877ЭКМ и восемь единиц 636, Вьетнам – шесть единиц 636.1). Не удалось, правда, в последнее десятилетие продвинуть наши изделия в Республику Корея, которая выбрала германские ДЭПЛ проекта 214 и строит по лицензии серию из девяти штук, и в Малайзию, приобретшую две французские субмарины "Скорпен". В то же время Таиланд купил одну китайскую S26T и оформил опцион еще на две, а Пакистан собирается строить по лицензии восемь лодок проекта 041 "Юань".

Большой индийский интерес

Если оценивать дальнейшие перспективы экспорта российских субмарин в АТР, весьма неприятным фактом с далеко идущими последствиями стал выбор нашим стратегическим партнером Индией шести французских "Скорпенов", строящихся в настоящее время по лицензии компании DCNS (переименованной в Naval Group) на верфи "Мазагон докъярд Лимитед" (Mazagaon Dockyard Limited, MDL). Более того, планируемый на начало 2018 года визит президента Эммануэля Макрона в Индию может привести к расширению контракта.

ПЛ "Варшавянка" Источник: selfie.cards

По предварительной информации, Макрон встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и другими должностными лицами, в том числе с министром обороны Нирмалой Ситхараман. По словам высокопоставленных французских чиновников, переговоры, вероятно, будут включать продажу двух дополнительных эскадрилий из 36 истребителей "Рафаль" и еще трех НАПЛ типа "Скорпен", поскольку командование индийских ВМС крайне заинтересовано в увеличении численности группировки ДЭПЛ, насчитывающей сегодня 13 единиц (девять лодок 877ЭКМ и четыре – германского проекта 209/1500 компании HDW). Предварительное обсуждение продажи трех дополнительных "Скорпенов" уже провела министр обороны Франции Флоранс Парли во время своего двухдневного визита в Индию, закончившегося 28 октября.

Казалось бы, ничего особенного за сочетанием цифр 6+3 не стоит. Но на самом деле за ними большой вопрос, относящийся к давно обсуждаемой программе Project 75I стоимостью 500 миллиардов индийских рупий (7,8 млрд долл.), предусматривающей постройку шести новых НАПЛ с ВНЭУ совместным предприятием с выбранным по тендеру зарубежным производителем. Планировалось участие в конкурсе АО "Рособоронэкспорт" с ЦКБ МТ "Рубин" и проектом НАПЛ "Амур-1650", оснащенной ВНЭУ. Наше предложение в перспективе выглядело козырным тузом, поскольку в сотрудничестве с компанией "Брамос Аэроспейс" новая лодка для Индии могла быть оснащена вертикально стартующими сверхзвуковыми ракетами "БраМос", способными поражать как надводные, так и наземные цели. Однако вполне может статься, что французская "тройка" побьет российского туза.

Дело в том, что ВМС Индии в принципе согласны с перспективой продолжения лицензионного производства "Скорпенов" и строительства еще трех французских НАПЛ с ВНЭУ и ударным ракетным комплексом для поражения наземных целей после того, как индийская "Мазагон" поставит шестую, финальную по нынешнему контракту лодку к 2021–2022 годам. По мнению флотского командования, реализация программы Project 75I может растянуться по крайней мере на десятилетие, если не дольше. В частности, только в конце октября этого года, что свидетельствует о десятилетней задержке, от участников планируемого тендера по P-75I были получены ответы на запрос Министерства обороны Индии о предоставлении информации (RFI). Предполагаемая дата поставки первой подводной лодки флоту по этому проекту называется в пределах 2030–2033 годов, но, как часто случается с реализацией индийских военных программ, срок с большой долей вероятности растянется. И по всей видимости, индийские ВМС сегодня уже не так заинтересованы в P-75I, как несколько лет назад, поскольку за эти годы в командовании сформировалось достаточно влиятельное французское лобби.

Действительно, кому хочется, чтобы верфь MDL потеряла получаемые в настоящее время компетенции, как это было в 90-х с германскими ПЛ проекта 209/1500 компании HDW. По мнению командования ВМС Индии, вполне разумно построить еще три "Скорпена" до того времени, когда созреет окончательное решение по P-75I.

Индийские ВМС называют потерянным десятилетием в строительстве подводных лодок период, наступивший, когда ДЭПЛ "Шанкул" (Shankul), вторая германская лодка типа 209/1500, была собрана на верфи MDL по лицензии и в 1994 году введена в эксплуатацию. После этого компания HDW оказалась втянута в коррупционный скандал, и потенциальный заказ на лицензионное строительство двух дополнительных ДЭПЛ аннулировали. Таким образом, в течение долгих 11 лет до начала в 2005 году реализации "Проекта 75", а именно по нему ведется сегодня строительство шести французских "Скорпенов", производственные мощности MDL для подводных лодок оставались без дела, после чего были восстановлены за большие деньги.

"Между окончанием Project 75 и началом программы P-75I не должно быть разрыва", – считает бывший глава верфи MDL контр-адмирал в отставке Р. К. Шерават. Он обоснованно полагает, что создание линии по строительству подводных лодок – дело сложное, трудоемкое и дорогостоящее, потому та, что уже есть, не должна быть ликвидирована и в перспективе.

В октябре 2015 года бывший министр обороны Индии Манохар Паррикар заявил, что его ведомство не допустит, чтобы верфь MDL потеряла опыт, накопленный при лицензионном строительстве французских подлодок. Он тогда отметил, что последующие заказы на большее количество лодок находятся на рассмотрении, и добавил: эти дополнительные единицы с ВНЭУ будут улучшены в соответствии с оперативными потребностями ВМС.

Есть еще одна техническая деталь, которая в перспективе способна сыграть на руку французам в том случае, если тендер по программе 75I все же будет объявлен: отлаженная линия по производству "Скорпенов" на верфи MDL не может использоваться для лицензионного строительства лодок других проектов. А ведь Париж имеет и дополнительный козырь – серийно выпускаемую ВНЭУ типа MESMA. Эта энергетическая установка в виде отдельного автономного модуля не только устанавливается на новых лодках при строительстве, но и врезается в корпус любой модернизируемой субмарины. Наличие такой ВНЭУ дает французам хороший модернизационный потенциал, который может быть востребован в ближайшей перспективе на индийском рынке.

Воздухонезависимая нужна как воздух

Что касается России, то согласно заявлению начальника Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова флот рассчитывает получить готовую ВНЭУ для НАПЛ только в 2021–2022 годах. Но даже если она будет создана в срок, потребуется провести опытную эксплуатацию, устранить замечания и принять на вооружение. Лишь после этого изделие получает паспорт экспортного облика и предлагается на внешний рынок.

“Конкуренция на мировом рынке ДЭПЛ обострилась с выходом на него нового игрока – Китая”

По мнению исполнительного директора Крыловского государственного научного центра Михаила Загородникова, отсутствие ВНЭУ на российских субмаринах может в перспективе сделать их невостребованными на мировом рынке военно-морской техники. "ДЭПЛ с ВНЭУ выпускают Франция, Германия, Китай, Республика Корея. Индия начинает свои лодки с французами делать. Мы потеряем этот рынок, если не создадим ВНЭУ", – полагает Загородников.

Кстати, Китай вряд ли стоит рассматривать в качестве покупателя российских подводных лодок. Наш стратегический партнер не только получил хороший опыт эксплуатации 12 российских ДЭПЛ проектов 877ЭКМ и 636, но и сам стал разрабатывать лодки такого типа. Более того, как отмечалось выше, превратился из импортера субмарин в их экспортера. С появлением нового игрока конкуренция на мировом рынке ДЭПЛ между Россией, Германией, Францией и Нидерландами обострилась. Общее число субмарин, произведенных китайской судостроительной промышленностью за 20 лет (1995–2016), составило 44 единицы, что соответствует среднегодовому спуску на воду двух лодок. Такие темпы позволяют удовлетворять потребности ВМС НОАК и обеспечивать реализацию экспортных контрактов.

В придачу к возросшей международной конкуренции необходимо учитывать, что реализуемый в настоящее время гособоронзаказ на строительство серии из шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота и нескольких лодок проекта 677 в ближайшие годы будет выполнен, в последующем – с 2020-го объемы сократятся. В перспективе может возникнуть проблема загрузки производственных мощностей АО "Адмиралтейские верфи", где хорошо отлажено производство ДЭПЛ как для российского флота, так и на экспорт. И ее необходимо решать уже сегодня.

Как заявил на Международном военно-морском салоне в 2017 году помощник президента по вопросам ВТС Владимир Кожин, интерес к российским подводным лодкам есть. По его словам, Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят приобрести у России субмарины проекта 636. "Это самая сегодня востребованная лодка, и интерес к ней проявляют почти все наши клиенты – Индонезия, Филиппины… Во Вьетнам мы закончили поставку этих проектов. Сейчас на подходе Индонезия, Филиппины, Таиланд", – отметил помощник президента.

Николай Новичков, кандидат технических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 46 (710) за 29 ноября 2017 года