Пестовать "цифру" или пасти баранов



Члены проектной команды «Техноград Гагарин».

Источник: Союз молодых инженеров Члены проектной команды «Техноград Гагарин».Источник: Союз молодых инженеров

Кто перекрывает кислород Гагарину

Амбициозный проект "Техноград Гагарин", широко освещаемый российской прессой более двух лет, пока не внесен в государственный реестр инвестиционных проектов Крыма. Официальная заявка подана более трех месяцев назад, однако чиновники не торопятся с подписанием соглашения, требуя многочисленных разъяснений и дополнений, форма запроса которых сама по себе вызывает вопросы.

Строительство города инженеров и конструкторов планируется в малозаселенном районе полуострова и, кроме рабочих мест, возможностей для обучения и реализации уникальных инновационных решений, принесет республике порядка 150 миллионов евро на социальные нужды. "Военно-промышленный курьер" следит за развитием событий.

“Мы считаем себя частью государственной схемы по внедрению цифровой экономики”

Не секрет, что инвестиционный климат Республики Крым оставляет желать лучшего по объективным причинам, вызванным международной санкционной политикой. Тем не менее инвесторы в Крым идут, их все больше. И если с 2014 по 2016 год из-за правовых коллизий прирост капиталовложений был незначительным, то в первой половине 2017-го приток инвестиций превысил аналогичные показатели 2016 года почти в четыре раза. К сожалению, увеличилось и число расторгнутых либо так и не заключенных, но значимых контрактов. Среди таковых – строительство энергетических мощностей, жилых домов, животноводческого комплекса, реконструкция рекреационных объектов. Остановлены создание киностудии в Симферополе и организация производства автомобилей на базе шасси ГАЗ. Не задалась реконструкция порта Феодосия со строительством там нефтяного терминала, на что предполагалось потратить 5,4 миллиарда рублей... Представители республиканской администрации объясняют большинство подобных прецедентов отсутствием у инвесторов средств на развитие региона, однако сами бизнесмены сетуют на чиновничью волокиту и "непонимание властей". "На словах инвесторов приветствуют, но по факту полный стопор… Все делается либо через своих, либо для себя", – признается один из предпринимателей-отказников.

Для улучшения работы с инвесторами в Крыму введен специальный порядок принятия решений. Он предусматривает 30-дневную процедуру рассмотрения заявки и заключения соглашения. Однако как показывает практика, и это не является гарантией оперативного принятия решений.

Идея строительства в Крыму города инженеров и конструкторов Гагарин возникла в 2015 году во время проведения Союзом молодых инженеров школы трудового резерва "Техноспецназ". Она объединяет молодых специалистов оборонно-промышленного комплекса. На открытии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Крым для ребят оказался открытием и откровением, мысль о том, как хорошо было бы здесь жить, переросла в "а давайте построим город молодых инженеров!". Глава республики поддержал идею: "Выбирайте землю и стройте!". Сказано – сделано, и молодые инженеры стали всерьез рассматривать возможность строительства технограда на полуострове. За два года были проведены сотни переговоров: с потенциальными инвесторами, с профессорами лучших вузов страны, с массой молодых специалистов – будущих жителей города. Разработана и "обкатана" бизнес-идея, создан дизайн-проект, рассмотрены разные варианты места, где можно развернуть строительство. О развитии проекта "Военно-промышленному курьеру" рассказали председатель Союза молодых инженеров Евгений Мирошниченко и представляющий проект в Крыму глава Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан Сергей Кренц.

vpk-news.ru

Мирошниченко: Два года две инженерные школы параллельно обсуждали эту идею. Первым вариантом, который рассматривался, стало Щелкино. Нашли понимание с властями. Изначально Щелкино строился как город атомщиков, так что были понятны география и возможности. Там достаточно молодежи, соответственно есть потенциал. Но потом в местной администрации произошли какие-то конфликтные события и обсуждение было свернуто. В декабре 2016 года администрация Черноморского района выступила с инициативой. Глава Окуневского поселения Александр Шконда известил, что в районе есть земля, которая подходит под нашу идею, и если проект содержательно проработан, нас можно включить в генплан. На этом варианте мы и остановились.

– Расскажите подробнее о проекте?

Кренц: Около поселка Марьино Окуневского поселкового совета нашлись нужные 330 гектаров земли и мы начали проработку. Планируется несколько функциональных зон. Входная группа – это охрана, парковка, визуальные указатели, администрация и общественная территория для мероприятий. Инжиниринговая зона – технопарк, центры обработки данных, демонстрационная площадка и детские космодромы. Естественно, в проекте присутствуют образовательный кампус, где будет проходить повышение квалификации, и социальная зона: гостиница, общепит, спортивные объекты, магазины, места отдыха. Ближе к морю – жилой сектор. Порядка 50 гектаров оставляем для полигона сельхозтехнологий. Запланированная этапность позволит показать в том числе, каков прок от технограда для района, в котором происходит застройка. Мы договорились, что возьмем на себя часть социальной нагрузки. Порядка десяти процентов от стоимости проекта, как принято в Крыму. Проект нам обойдется приблизительно в полтора миллиарда. Поэтому мы запланировали энергоблок 15–20 мегаватт. Пять – восемь мегаватт оставляем на поселок и техзону, остальное пойдет в распоряжение района. По деньгам как раз получится требуемая сумма, если мы говорим об общей мощности отдаваемой генерации 10 мегаватт.

– Чем еще привлекателен проект для Черноморского района?

Мирошниченко: Развитие города рассчитывается таким образом, что приезжающие специалисты будут иметь хороший заработок и станут покупать участки, строиться, обживаться. Черноморскому району это выгодно в том числе потому, что он получает современное экологически чистое производство, приток обеспеченных жителей, быстрое развитие социальной инфраструктуры. Кроме того, техноград не может не стать центром научно-технологической активности, а значит, туда будут постоянно приезжать люди на различные форумы и конференции. Только через них можно ежегодно пропускать 15–20 тысяч человек…

– Где планируете брать воду?

Кренц: Прежде чем мы начнем что-либо строить, проведем детальные изыскания. Я уже хорошо знаю эту территорию – воды достаточно, если не заниматься масштабным садоводством или скотоводством. Но в любом случае там точно будет применяться то, что позволит городу существовать максимально автономно. И обязательно будет демонстрационная зона по всем энергосберегающим технологиям: по солнцу, по ветру, по опреснению воды. Все наилучшее мы там применим, чтобы остальная часть Крыма могла приехать, посмотреть, как это работает, и построить у себя.

– Тем не менее в планах развития Крыма сельское хозяйство имеет приоритетное значение. А в этом районе расположена рекреационная зона…

Кренц: От моря до ближайших строений технограда километров пять, поэтому едва ли он создаст помехи любителям пляжного отдыха. Что же касается сельского хозяйства, то эту территорию нужно видеть. Она даже под выпас овец не подходит – по дороге встречаются брошенные кошары. Там каменистая почва: летом все выгорает, а зимой ветром сдувается все плодородное.

– Чем будете привлекать молодых специалистов? Ведь одно дело – устроить праздник на море летом, другое – остаться на ПМЖ. Что гарантирует успешность проекта?

Мирошниченко: Тезис "цифровая экономика" – очень широкое понятие. Есть более узкое – цифровая модель развития промышленного предприятия. В Германии это называют "Индустрия 4.0". О чем речь? Например, всем понятно, что при разработке любого продукта сначала производятся расчеты и чертежи, затем делается опытный образец, который проходит испытания. После он дорабатывается, изготавливается улучшенная версия и так многократно. Теперь представьте, что создается математическая модель продукта, которая проходит все испытания виртуально. Образец очень быстро приводится к идеальному, который и становится эталоном готового изделия. Таким образом, резко уменьшается цикл разработки, экономятся время и затраты, что чрезвычайно важно в условиях конкуренции, когда все поставлено на того, кто первый разработает и выпустит на рынок новую машину, пылесос, космический корабль.

Цифровой формат развития предприятия позволяет технологизировать множество процессов, оперировать большим количеством данных, использовать новые методологии расчетов и проектирования. Возможны совместная работа инженеров и дизайнеров в едином конструкторском бюро, удаленная настройка оборудования на заводе под технические требования выпуска конкретного изделия, автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента. После продажи производитель имеет возможность контролировать условия использования своей продукции, менять настройки удаленно, обновлять программное обеспечение, предупреждать клиента о возможных поломках.

Одной из критичных технологий для перехода предприятия на цифровую модель развития является компьютерный инжиниринг, в сегодняшнем мире профессионалы этой сферы пользуются неизменным спросом. В России немного таких компаний, а хорошо известна всего одна – в Санкт-Петербурге. У нее в заказчиках ходят BMW, китайский авиапром, японские компании. То есть русская смекалка плюс хороший софт позволяют выдавать продукты компьютерного инжиниринга высокого мирового уровня. Возглавляет все это Алексей Иванович Боровков, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета, с которым мы дружим и являемся партнерами. На его методологию, подход очень большой спрос в России. И не только в оборонно-промышленном комплексе. Алексей Иванович входит в группу наставников Союза молодых инженеров и мы с ним решили, что ничто не мешает сделать ключевым объектом технограда Центр компьютерного инжиниринга. Это здание, в котором стоят компьютеры и работают инженеры. Им не требуется уникальное оборудование, нужен лишь широкополосный Интернет. Таким образом, мы быстро получаем площадку, которая сразу становится производителем востребованной продукции. Понятно, что спрос на нее будет постоянно расти, а специалистов надо привлекать и обучать.

– У кого, на ваш взгляд, больше шансов первым получить образование и работу в технограде Гагарин?

Мирошниченко: Нужно отметить, что крымские вузы выпускают специалистов с излишком. Вчерашние студенты не могут найти работу и остаются невостребованными. Для нас это хорошая база, потому что мы можем предоставить им рабочие места. Поэтому первыми специалистами, которых мы обучим и посадим в технограде, вероятнее всего, станут крымчане.

Кроме того, сегодня в России, увы, есть предприятия на стадии банкротства. Высококвалифицированные специалисты с семьями оказываются на грани потери работы. Мы их знаем, потому что они являются членами нашего союза. Многие из них живут за Уралом и готовы переехать, но им нужно понимать, куда и зачем…

– Технограда до сих пор нет в Государственном реестре инвестиционных проектов РК. Как прокомментируете это?

Кренц: Трудностей здесь нет вообще, порядок, утвержденный Советом министров, совершенно прозрачен, он нам понятен. Мы по нему работаем, сделали заявку на инвестиционный проект.

– Когда была подана заявка? Насколько я помню, специальный порядок принятия решений предусматривает 30-дневную процедуру рассмотрения обращения инвестора…

Кренц: 15 августа этого года мы официально обратились в ГАО "Центр инвестиционного развития РК", подали заявку, приложили все необходимые документы. В ответ нам прислали перечень того, что надо доработать, и документов, которые требуется донести. Например, ТЭО мы подготовили и сдали – сразу возникли вопросы по нему в части компетенции персонала, который занимается проектом…

Сергей Кренц неспешно пролистывает страницы толстой подшивки, со свидетельствами о его личных компетенциях. В ней в том числе диплом мастера делового администрирования по энергоэффективности, выданный после обучения в Лондоне, сертификаты от Организации Объединенных Наций, где Кренц дважды работал по контракту как национальный эксперт, ряд российских свидетельств об аттестациях в качестве эксперта разных сфер… Общий перечень компетенций занимает шесть страниц А4 мелким шрифтом. Аккуратно предположу, что едва ли в Крыму найдутся специалисты подобного уровня…

Кренц: Правда, чиновники начали вносить дезинформацию. Например, есть письмо из Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. В тексте постоянно коверкается название. Пишется почему-то "Технопарк Гагаринский". У нас в заявке четко написано, как мы называемся. Никакого технопарка или объекта Гагаринский там нет. Хотя бы из соображений приличия и культуры переписки хотелось бы попросить, чтобы прочитали нашу заявку.

Далее вообще странные вещи. Они посмотрели сайт Союза молодых инженеров и написали, что он не функционирует, хотя я, не сходя с места, могу показать: с ним все в порядке. На сайте, по их мнению, отсутствует информация по реализации проекта "Техноград Гагарин", но она там есть. Отмечено, что "позвонив по телефонам с сайта", они не смогли получить разъяснений по поводу проекта. Это удивительно. Но я готов сутками отвечать на вопросы.

Кроме того, имеется отметка, что в уставе заявителя – Союза молодых инженеров отсутствует направление деятельности по созданию технопарков. Но это бред, я считаю. Инвестор – инициатор проекта. Он привлекает либо соинвесторов, либо участников и генподрядчиков. Союз молодых инженеров – управляющая компания, которая как раз и соберет всех необходимых специалистов.

– То есть названные пункты свидетельствуют либо о некомпетентности чиновников, либо о желании затянуть согласование проекта?

Кренц: Я ничего не утверждаю. Просто зачитываю странный ответ, который мы получили. Если вопрос в компетенциях, мои можно посмотреть на сайте Совета Федерации – раз, или Министерства энергетики – два, или открытого правительства, Российского экологического общества, где я присутствую как эксперт... Просто нужно зайти в Интернет и набрать в поисковике "Кренц Сергей Иванович", и вы получите полную информацию из самых достоверных источников.

– Не являются ли подобные ответы чиновников свидетельством того, что они считают такой проект ненужным для полуострова?

Кренц: Мы не получили отказ, но такую переписку можно назвать чиновничьей тактикой. Посмотрим, выдержите ли вы… Но я точно вам говорю, что выдержим, потому что у нас за спиной все-таки есть обращение заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии на Аксенова – раз. Есть письмо заместителя министра экономического развития. Проект поддерживается, с нами хотят сотрудничать. Есть такие же письма от министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анны Анюхиной, от ДОСААФ, от полномочного представителя Южного федерального округа. Пожалуй, единственное обращение, которое осталось без ответа, – в региональное Министерство внутренней политики, информации и связи на имя Дмитрия Полонского. Мы в курсе, что республика строит технопарк "Цифровая долина" в Симферополе, и готовы участвовать в этом проекте нашими структурами. Несмотря на то, что Союз молодых инженеров – это организация, созданная в форме ассоциации, мы совершенно четко понимаем: координируют нашу деятельность Военно-промышленная комиссия и коллегия ВПК. Мы считаем себя частью государственной схемы по внедрению цифровой экономики в России. Наш проект полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляются к данному направлению.

Источник в администрации Черноморского района заверил, что начало строительства технополиса ждут с нетерпением. До Нового года должен пройти окончательное согласование генеральный план развития района, и место для технограда Гагарин там предусмотрено. Инициаторы проекта тоже уверены в успехе. Будем надеяться, что во время очередного "Техноспецназа" молодежь не только представит на обсуждение перспективные проекты, но и отметит рождение нового города. А кто-то, возможно, чуть позже станет его жителем.

Анна Мохова

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 46 (710) за 29 ноября 2017 года