Росгвардию предложили вооружить электрошоковыми минами



Дистанционная электрошоковая мина направленного поражения МЭН-5/10. Такое электрошоковое устройство никого не убьет и ничего не разрушит. Но территорию или помещение защитит надежно.

Источник: Михаил Синицын/РГ Дистанционная электрошоковая мина направленного поражения МЭН-5/10. Такое электрошоковое устройство никого не убьет и ничего не разрушит. Но территорию или помещение защитит надежно.Источник: Михаил Синицын/РГ

Охранные предприятия предлагают оснастить электрошоковыми минами

Охранные предприятия и подразделения Росгвардии, обеспечивающие безопасность государственного и частного имущества, могут вооружить электрошоковыми минами. Их преимущество - объект будет гарантированно защищен, но при этом никто не погибнет. И, что опять же гарантированно, нарушителя задержат. Некоторые образцы таких необычных устройств были продемонстрированы в Москве на ежегодной выставке "Интерполитех-2017".

Например, дистанционная электрошоковая мина направленного поражения МЭН-5/10. Принцип поражения : высоковольтный разряд инициирует выстрел двух картриджей, из которых вылетают "зонды" и разматывают провод толщиной с волос, создавая токопроводящую линию до цели. То есть в одежду нарушителя втыкаются два контакта, а затем его весьма чувствительно бьет током. Для Росгвардии предложат устройства мощностью 10 Вт. Если такие мины поступят в открытую продажу частным лицам (а они могут стать надежной охраной, например, дачных домов в отсутствие хозяев), то по закону шокер должен обладать мощностью не более 3 Вт. Но и в этом случае мало не покажется.

Стрелять такая мина может на 5-10 метров. Ее можно установить в любом помещении, скажем, по периметру. Можно просто положить на пол, поставить на ножки любой высоты, прикрепить струбциной к любому предмету - к подоконнику, столу, шкафу, просто повесить на стену или дверь. Можно пристроить ее и на улице - во дворе, возле забора или гаража. Опять же можно положить ее на грунт, поставить на полозья или санки. Работать устройство может практически при любой температуре - от минус двадцати до плюс пятидесяти.

Несложно собрать конструкцию любой конфигурации - в длину, высоту, ломаной формы - точно повторяя границу охраняемого объекта. В общем, такая "электроизгородь" способна перекрыть вход, коридор или полностью заблокировать пространство на любой доступной высоте. Перепрыгнуть ее человек вряд ли сумеет- картридж все равно достанет.

Если на обычную мину, чтобы она взорвалась, надо обязательно наступить или задеть трос растяжки, то электрошоковые срабатывают иначе. Их можно устанавливать в ждущем режиме с датчиком движения. Датчик, если заметит вторжение чужака, отдаст команду мине. Можно управлять по проводам, по радио с пульта охраны. Тут уже решает человек - стрелять или не стрелять.

Самое главное достоинство этого устройства - безопасность для окружающих и самого объекта. Не будет неприятных побочных эффектов - ударной волны, осколков, рикошета, прочих разрушений. Что особенно важно на опасных производствах, электростанциях, в больницах, школах и детских садах.

Есть, конечно, и минусы. Применять мину под проливным дождем да и вообще в воде не рекомендуется - законы физики пока никто не отменял. Если мину используют в управляемом варианте, то время боевой работы не ограничено. Но если в ждущем режиме с датчиком движения, через 5 суток придется перезаряжать аккумулятор.

Собеседники корреспондента "Российской газеты" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что для принятия таких устройств на вооружение даже не потребуется каких-либо законодательных нововведений. Электрошокеры и так можно купить без разрешений и лицензий. Другое дело, необходимо следить, чтобы мощность устройства не превышала допустимые пределы. Да, есть риск, что человек, получивший удар током, может пострадать, особенно, если у него проблемы с сердцем. Разумеется, в любом случае будет проведена детальная проверка. Но все равно, такие защитные устройства намного гуманнее, чем многие самоделки, которые наши граждане устанавливают на своих дачах, в коттеджах и даже квартирах. Скажем, медвежьи капканы или электроограждения, которые подключают к обычной сети 220 вольт. А есть еще самострелы и даже гранаты.

Михаил Фалалеев