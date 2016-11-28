VBMR-L: последний из "Скорпионов"
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Бронетехника от Nexter, представленная в рамках выставки Eurosatory.
Источник: defensenews.com
В рамках программы перевооружения французской армии Scorpion выбран ещё один бронеавтомобиль. Сегодня, 27 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Франции определилось с претендентом на позицию лёгкой многоцелевой разведывательной машины Light VBMR (VBMR-L).
Победителем в тендере оказалась машина от компании Nexter. В военном ведомстве не указывают, какая именно модель была представлена, но наиболее вероятно, что речь идёт о модернизированной версии бронированного автомобиля Nexter Aravis, который состоит на вооружении французской армии с 2010 года.
Ранее компания Nexter уже выиграла два тендера в рамках программы Scorpion. На сегодняшний день компания производит для французской армии многоцелевые бронированные машины Griffon и боевые разведывательные бронированные машины Jaguar.
|Боевые машины Griffon и Jaguar.
|Источник: armyrecognition.com
В рамках программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и лёгкая бронированная машина VBMR-L, а также ведётся глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie. На первом этапе программы Scorpion (до 2025 года) для армии планируется закупить порядка 500 машин VBMR-L, всего объём поставок будет включать в себя от 1500 до 2000 бронированных автомобилей.
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27.11.2017
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