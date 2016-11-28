Американская армия ищет лёгкие пулемёты



Стрельба из пулемёта M249.

Источник: thefirearmblog.com Стрельба из пулемёта M249.Источник: thefirearmblog.com

Американская армия намерена облегчить жизнь своим пулемётчикам. Вчера, 26 ноября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны США объявило второй "День промышленности" (Industry Day) для производителей стрелкового оружия в рамках программы NGSAR.

Военное ведомство планирует отказаться от пулемётов M249 и активно ищет им замену. Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.

Первый "День промышленности" в рамках программы NGSAR (Next Generation Squad Automatic Rifle) состоялся в июле текущего года. Вчера стало известно о том, что Минобороны США назначило на 12 и 13 декабря новый Industry Day, в рамках которого рассмотрит предложения от производителей. Несмотря на отсутствие чётких требований, в военном ведомстве указывают, что под аббревиатурой NGSAR хотят видеть стрелковое оружие, близкое по массе и габаритам к стандартной армейской винтовке (М4), способное поражать цели прицельным огнём на дистанции до 600 м и подавлять их на расстоянии до 1200 м.

Ранее Корпус морской пехоты США начал замену пулемётов M249 на винтовки HK416. Отсутствие ленточного питания у HK416 компенсируется возможностью использования магазинов повышенной емкости (до 100 патронов), а толстый и прочный ствол способен выдерживать высокий темп стрельбы. Кроме того, Корпус морской пехоты решил заменить винтовками HK416 карабины M4.

FN M249 SAW является модифицированным вариантом бельгийского ручного пулемёта FN Minimi. Оружейный конструктор Эрнест Вервьер разработал Minimi в 1974 году – модель получилась столь удачной, что остаётся весьма популярной даже спустя десятилетия. По данным на начало 2016 года, этот пулемёт в различных модификациях и под разными названиями состоит на вооружении силовых структур в 45 странах.