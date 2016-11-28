Американская армия ищет лёгкие пулемёты
|
|
Стрельба из пулемёта M249.
Источник: thefirearmblog.com
Американская армия намерена облегчить жизнь своим пулемётчикам. Вчера, 26 ноября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны США объявило второй "День промышленности" (Industry Day) для производителей стрелкового оружия в рамках программы NGSAR.
Военное ведомство планирует отказаться от пулемётов M249 и активно ищет им замену. Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.
Первый "День промышленности" в рамках программы NGSAR (Next Generation Squad Automatic Rifle) состоялся в июле текущего года. Вчера стало известно о том, что Минобороны США назначило на 12 и 13 декабря новый Industry Day, в рамках которого рассмотрит предложения от производителей. Несмотря на отсутствие чётких требований, в военном ведомстве указывают, что под аббревиатурой NGSAR хотят видеть стрелковое оружие, близкое по массе и габаритам к стандартной армейской винтовке (М4), способное поражать цели прицельным огнём на дистанции до 600 м и подавлять их на расстоянии до 1200 м.
Ранее Корпус морской пехоты США начал замену пулемётов M249 на винтовки HK416. Отсутствие ленточного питания у HK416 компенсируется возможностью использования магазинов повышенной емкости (до 100 патронов), а толстый и прочный ствол способен выдерживать высокий темп стрельбы. Кроме того, Корпус морской пехоты решил заменить винтовками HK416 карабины M4.
FN M249 SAW является модифицированным вариантом бельгийского ручного пулемёта FN Minimi. Оружейный конструктор Эрнест Вервьер разработал Minimi в 1974 году – модель получилась столь удачной, что остаётся весьма популярной даже спустя десятилетия. По данным на начало 2016 года, этот пулемёт в различных модификациях и под разными названиями состоит на вооружении силовых структур в 45 странах.
|
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.11.2017 "Суперджеты" сообщат 16 тыс. параметров
07.11.2017 Прощай, Калашников!
10.10.2017 На Украине придумали замену автомату Калашникова
27.09.2017 Концерн Airbus планирует продать в КНР минимум 60 самолетов А380
21.08.2017 Состояние мирового парка гражданской авиации
16.08.2017 США передали ливанской армии восемь боевых машин пехоты М2А2 Bradley
15.08.2017 Американские морпехи меняют М4 на М27
20.07.2017 АО «НПП «Звезда» представило на МАКСе-2017 макет кабины самолета на солнечных батареях