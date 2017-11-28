Подводников спасут модифицированные "Дельфины"



Спасательное судно "Игорь Белоусов".

Источник: ТАСС/Юрий Смитюк Спасательное судно "Игорь Белоусов".Источник: ТАСС/Юрий Смитюк

ВМФ России закажет четыре усовершенствованных корабля для помощи терпящим бедствие субмаринам

Российские кораблестроители усовершенствуют уникальные спасательные корабли проекта 21300С и построят по одному такому судну для каждого из флотов. Модифицированные "Дельфины" станут крупнее и просторнее, на борту будет больше места для поискового оборудования и подводных роботов. Именно таких спасателей не хватало флоту во время трагедии с "Курском". По мнению экспертов, недавний инцидент с пропавшей аргентинской субмариной подтверждает необходимость наращивания поисково-спасательных возможностей отечественного ВМФ.

В Главном штабе ВМФ России "Известиям" сообщили, что заказ на суда-спасатели, как ожидается, будет включен в новую госпрограмму вооружений на 2018–2027 годы. Флот рассчитывает на четыре корабля проекта 21300С, хотя общая потребность в них составляет шесть единиц. Планируется, что строительство судов-спасателей развернется на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, где в 2012 году спущен на воду головной корабль серии — "Игорь Белоусов".

В "Объединенной судостроительной корпорации" "Известиям" заявили, что положительный опыт и компетенции у компании имеются. При наличии интереса у заказчика она готова построить необходимое количество кораблей.

По информации "Известий", ВМФ уже согласовал основные требования и сейчас петербургское ЦМКБ "Алмаз" дорабатывает проект усовершенствованных кораблей-спасателей. Обновленные "Дельфины" будут крупнее головного судна проекта 21300С "Игорь Белоусов", который уже несет службу на Тихоокеанском флоте. Длина корпуса увеличится на 3,2 м — до 110 м, водоизмещение вырастет на 150–200 т.

Изменится конструкция палубной надстройки. Ее объем увеличится, улучшатся условия для жизнедеятельности экипажа. Заказчик потребовал изменить конструкцию отсека для работы с водолазным колоколом. Для хранения и подготовки к работе телеуправляемого подводного робота "Пантера" на палубе создадут специальное укрытие. Якорное устройство на корме уберут под палубу, чтобы освободить место для поисково-спасательного оборудования.

Вопрос о строительстве для ВМФ России специальных судов для спасения экипажей аварийных подлодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, был поставлен перед отечественными судостроителями сразу после трагедии атомного подводного ракетоносца "Курск" в августе 2000 года. Контракт на строительство первого судна серии заключен в 2004 году. Из-за большого количества примененных инноваций доводка судна затянулась. В состав флота корабль вошел только в 2015 году.

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков рассказал "Известиям", что после гибели "Курска" государство уделяет особое внимание развитию аварийно-спасательной службы ВМФ.

— Был разработан проект спасательного судна "Игорь Белоусов", способного со своего борта использовать разнообразное оборудование: спасательные аппараты, необитаемые подводные аппараты и так далее, — отметил специалист. — Этот корабль несет уникальный глубоководный водолазный комплекс, позволяющий работать на глубине до 450 м. Такие ГВК единичны и уникальны.

По словам эксперта, за два года эксплуатации "Игоря Белоусова" моряки сделали определенные выводы и абсолютно нормально, если новые корабли данной серии будут доработаны для большего удобства эксплуатации.

— В Южной Атлантике ведется поиск пропавшей без вести аргентинской подводной лодки, и это еще раз доказывает необходимость таких, безусловно, дорогих кораблей, как спасатели проекта 21300С, — добавил Дмитрий Болтенков.

Спасательное судно океанского класса "Игорь Белоусов" может не только эвакуировать экипаж аварийной подлодки, но и организовать подачу на ее борт воздуха, электроэнергии и спасательных средств. С помощью обитаемых и необитаемых подводных аппаратов "Дельфин" может производить поиск и обследование аварийных объектов. Глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 на борту корабля "Дельфин" включает пять барокамер, водолазный колокол и спасательный подводный глубоководный аппарат "Бестер-1", который способен работать на глубине до 720 м.

Сергей Вальченко, Николай Сурков, Евгений Дмитриев