Мины найдет робот-"стрекоза"



Роботизированный комплекс инженерной разведки "Стрекоза".

Источник: Getty Images/Kypros Роботизированный комплекс инженерной разведки "Стрекоза".Источник: Getty Images/Kypros

Российские саперы испытали в боевых условиях уникальный комплекс инженерной разведки

Российские саперы получили уникальный компактный роботизированный комплекс инженерной разведки "Стрекоза". Это беспилотный летательный аппарат (БЛА), оснащенный нелинейным радиолокатором, видеокамерой и GPS-модулем. Он предназначен для дистанционного поиска мин и самодельных взрывных устройств. Дрон способен быстро обследовать значительную территорию и идентифицировать источники опасности. "Стрекоза" уже прошла испытания в Сирии.

По оценкам экспертов, применение подобных БЛА значительно снижает риски для жизни саперов и ускоряет разминирование местности.

Как рассказали "Известиям" в Международном противоминном центре, в Сирии успешно прошел испытания новейший комплекс инженерной разведки. "Стрекоза" была разработана в инициативном порядке, а после успешного завершения заводских испытаний интерес к ней проявили инженерные войска. Особенно востребованным дрон оказался при проверке больших открытых пространств вокруг населенных пунктов, а также пустырей.

Задача "Стрекозы" — заменить сапера с миноискателем, особенно на простреливаемой открытой местности. БЛА стартует с бронемашины, в которой остается оператор, и в автоматическом режиме методично прочесывает местность. При обнаружении взрывного устройства "Стрекоза" определяет его координаты и в реальном времени передает их на пульт управления.

БЛА "Стрекоза" предназначен для использования мобильными группами инженерной разведки. При массе около 12 кг для его перевозки достаточно бронеавтомобиля "Тигр". Изделие может находиться в воздухе до 40 минут и нести до 2 кг полезной нагрузки.

"Стрекоза" несет под брюхом нелинейный радиолокатор НР-900К "Коршун". Он предназначен для поиска управляемых минно-взрывных устройств и других технических средств, содержащих полупроводниковые компоненты, — как во включенном, так и в выключенном состоянии. Зондирующий сигнал передающей антенны при взаимодействии с полупроводниками переизлучается и возвращается на принимающую антенну радара.

Таким образом осуществляется проверка дорог, зданий на наличие управляемых по радио фугасов, мин, а также любых боеприпасов, содержащих полупроводники. Кроме того, можно искать тайники с оружием и боеприпасами, средствами связи, аппаратурой. Устройство способно даже определить тип обнаруженного взрывного устройства. В ходе испытаний "Стрекоза" находила взрывные устройства с высоты до 30 м.

Дрон поднимается в воздух при помощи восьми миниатюрных электромоторов, которые делают его похожим на большого черного паука. Скорость полета при ведении инженерной разведки — до 20 км/ч — обеспечивает быстрое сканирование местности. На БЛА также устанавливается видеокамера для визуального осмотра подозрительного объекта. Обнаруженные взрывные устройства обезвреживаются или уничтожаются саперами.

Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал "Известиям", что широкое внедрение роботизированных комплексов в Сирии позволило снизить риск для личного состава инженерных войск.

— Боевики действуют очень коварно, что привело к повальной минобоязни среди военнослужащих правительственных войск, — отметил эксперт. — Российские саперы играют там очень важную роль, поэтому противник придумывает изощренные ловушки. Нередко в Сирии боевики устанавливали на открытой местности мощные фугасы, обмазанные глиной и замаскированные под камни, а затем детонировали их по радиоканалу. Также для саперов, работающих в городе, представляли опасность снайперы террористов.

Согласно отчетам российских саперов, применение нелинейной радиолокации стало одним из основных методов поиска взрывных устройств в Сирии. Это было вызвано несистемным минированием местности боевиками и применением большого количества самодельных взрывных устройств в городских условиях, что исключало сплошное разминирование классическим способом.

Николай Сурков