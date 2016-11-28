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Российская армия перешла в 3D

28.11.2017 Известия.ru 177 0
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Topograf
Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru.

Военные топографы берут на вооружение геоинформационное моделирование и цифровые карты

Минобороны завершает развертывание автоматизированной системы сверхточных электронных карт и 3D-моделей местности. Эти данные передаются различным штабам и управлениям, а также командирам взводов, рот и отделений, которые непосредственно ведут бой. Актуальная геопространственная информация обеспечит оперативное планирование боевых действий и эффективное применение высокоточного оружия.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны РФ, ведомство выделило свыше 900 млн рублей на внедрение в военных округах 23 программно-аппаратных комплексов системы оперативного сбора, обработки и обновления цифровой геоинформации "Апшеронск-2015". Ими будут оснащены центры геопространственной информации и навигации, которые сейчас сформированы в военных округах и общевойсковых армиях. Поставку  элементов "Апшеронска" планируется завершить осенью следующего года.

При создании и обновлении электронных карт и 3D-моделей используется информация оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. Они установлены на разведывательных спутниках, боевых самолетах, беспилотниках и кораблях. В результате офицер может видеть на экране специального планшета или ноутбука подробную и точную цифровую карту. 3D-модели дают возможность оценить рельеф местности и учесть его особенности при ведении боевых действий. К примеру, определить наиболее удобные направления выдвижения, возможные угрожаемые направления. Также это позволяет наводить артиллерию и авиацию.

Первые испытания системы прошли в ходе учений в Южном военном округе в 2012–2013 годах. Для организации взаимодействия межвидовых группировок войск создавались 3D-макеты местности. 

Бывший начальник Военно-топографической службы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук Валерий Филатов рассказал "Известиям", что основное достоинство "Апшеронска-2015" — в оперативном создании актуальной, достоверной, точной и удобочитаемой цифровой информации о местности.

— Система, безусловно, повысит уровень, качество и эффективность управления. Прежде всего это будет связано с повышением оперативности получения войсками необходимых данных, их надежности и точности, — сказал Валерий Филатов. — Цифровая информация о местности, которая создается в автоматизированной системе "Апшеронск-2015", доводится практически до всех подразделений тактического звена.

Тем не менее, по его словам, новые цифровые технологии еще долго не вытеснят из практики войск традиционные бумажные карты.

— Бумажные топографические карты наряду с цифровыми картами местности не утратили своей актуальности. Они есть и обязательно будут на снабжении в войсках в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал Валерий Филатов. — В ходе боевых действий средства радиоэлектронной борьбы будут подавлять работу военной техники, оружия и средств навигации, использующих цифровую информацию. Об этом нам известно из опыта современных войн и вооруженных конфликтов.

Сетевые геопространственные информационные системы сегодня активно используются при подготовке военных операций. Они позволяют обеспечить штабы и командиров актуальными, постоянно обновляемыми цифровыми картами. Такие карты обновляются на основе данных, поступающих с наземных, морских, воздушных, космических средств наблюдения.



Алексей Рамм, Сергей Вальченко
27.11.2017
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