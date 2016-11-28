"Как Господь решит, так и будет"
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ЗРК С-400 на базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Какие силы оставит Россия в Сирии
Россия уже до конца этого года может начать сокращение военной группировки в Сирии. Однако в Генштабе не уточняют, на сколько именно человек сократится численность российских войск. Известно только, что Россия оставит в Сирии две своих военных базы - авиабазу на аэродроме Хмеймим в Латакии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
Численность военной группировки России в Сирии может быть существенно сокращена. Процесс по сокращению численности российских войск в стране может начаться до конца года, рассказал глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце прошлой неделе в Сочи.
"До завершения выполнения военных задач осталось совсем немного. Конечно, будет принято решение, верховным главнокомандующим, и группировка будет сокращена", - сказал он (цитата по Reuters).
Герасимов отметил, что Россия может "существенно" сократить военную группировку в Сирии, однако не уточнил, на сколько именно человек. При этом он добавил, что Россия оставит в Сирии две военные базы, центр примирения враждующих сторон и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сложилось".
Ранее 23 ноября Герасимов, говоря о возможном сокращении численности российских войск в Сирии, заявил, что "как Господь решит, так, наверное, и будет".
В начале июня этого года командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о выполнении задач в Сирии основной группировки российских военных кораблей. "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", - сказал он.
По словам представителя Минобороны, совместно с силами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, которая обеспечивает надежное прикрытие объектов "как на суше, так и на море".
Именно присутствие российских зенитно-ракетных систем в Сирии доставляет наибольшее неудобство для других игроков в регионе и служит главной гарантией правительству безопасности правительству Башара Асада. Фактически "Триумфы" с "Фаворитами" делают невозможным "ливийский сценарий", когда осенью 2011 года воздушное пространство над Ливией полностью контролировалось НАТО, а кортеж пытавшегося вырваться из окруженного Сирта Муаммара Каддафи был уничтожен ракетно-бомбовым ударом французских самолетов.
России в любом случае необходимо сохранить свои военные базы в Сирии - это пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе и авиабаза Хмеймим в Латакии, рассказала "Газете.Ru" советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.
В частности, она отметила, что пункт материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе необходимо продолжить модернизировать. В Сирии вероятно останутся российские военные советники и часть задействованных сейчас военно-воздушных сил, допустила Супонина.
"Но в той численности воздушных сил, которые там есть сейчас, уже нет нужды, потому что активная фаза борьбы с терроризмом в Сирии, начатая в конце сентября 2015 года, уже близится к завершению. Террористическая группировка "Исламское государство" с ее псевдо-халифатом в Сирии разгромлена", - резюмировала она.
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов предположил, что Россия может сократить численность своих многофункциональных самолетов в Сирии, таких как Су-34 и Су-35, а также часть гражданского персонала, который следит за тем, чтобы такая техника работала.
"Многофункциональные самолеты в Сирии уже не так нужны. Интенсивность полетов на бомбардировки у нас снизилась, потому что большая часть территории страны уже освобождена. А те, позиции, которые надо освобождать, можно штурмовать с помощью вертолетов", - объяснил он "Газете.Ru".
На сколько именно человек будет сокращена российская группировка войск в Сирии Пухов ответить затруднился, пояснив, что реальная численность российских военных, находящихся в стране, неизвестна.
У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе, которую сейчас модернизируют. Как сообщал "Интерфаксу" первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, работа по модернизации базы может растянуться на пять лет.
Как сообщалось официально, в Сирии действуют силы специальных операций российского Минобороны.
В октябре этого года Клинцевич говорил, что у России на авиабазе Хмеймим есть 34 летательных аппарата. Противовоздушную оборону базы обеспечивает зенитно-ракетный комплекс С-400. По информации издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400. Базу в Тартусе, по данным агентства, прикрывает батарея системы С-300В4 - новейшей системы ПВО, которая обеспечивает защиту от ракет и атак авиации на большой дальности.
Ранее на этой неделе американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что Вашингтон намерен сохранить свое военное присутствие на севере Сирии.
Амалия Затари
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27.11.2017
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