Российская армия готовится к новой большой войне



Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Новый российский государственный план перевооружения, рассчитанный на период с 2018 по 2027 год, предусматривает перенос усилий на сухопутные войска.

В предыдущем плане 2011-2020 годов Кремль уделял основное внимание возрождению российского военно-морского флота. С учетом опыта боевых действий Москвы на Украине и того обстоятельства, что Россия является евразийской сухопутной державой, такой перенос усилий вполне логичен. Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа ВМС Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), новые российские бронированные боевые машины почти готовы к серийному производству.

"Из-за опыта, полученного Россией на Украине, Москва пришла к выводу о том, что в будущих конфликтах ей в первую очередь понадобятся сухопутные войска. А еще это объясняется тем, что новые модели танков и бронемашин почти готовы к серийному производству, - написал Горенбург в издании PONARS, - Танки Т-90 и Т-14 "Армата", боевая машина пехоты "Курганец-25", а также бронетранспортеры "Бумеранг" должны поступить на вооружение в следующие восемь лет, хотя количество танков "Армата" будет ограничено по причине высокой стоимости производства".

Кроме того, Россия продолжит производство новых образцов артиллерийских и ракетных вооружений, которые должны прийти на смену таким образцам как самоходная артиллерийская установка "Мста" (ее заменит "Коалиция"). И хотя модернизация идет своим ходом, а сухопутные войска получают новые системы разведки, наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы, не все идет так гладко, как хотелось бы русским. Россия отстает от графика создания систем сетецентрической войны.

"Есть также проблемы с автоматизированными системами управления для сухопутных войск. Первоначально существовал план создать к 2020 году 40 бригад, но пока такие бригады существуют в опытном варианте в составе одной-единственной дивизии, - написал Горенбург. - Есть сведения, что у военных неоднозначное отношение к этим системам, и они могут решить, что данные системы нуждаются в совершенствовании до их поступления на вооружение в широких масштабах. В этом случае разработка средств ведения сетецентрических боевых действий может быть отложена, и продолжится лишь после 2027 года".

В целом российские вооруженные силы достаточно сильны, чтобы сдержать всех своих соседей на постсоветском пространстве без применения ядерного оружия. Тем не менее, Кремлю приходится полагаться на ядерное оружие для сдерживания Китая и НАТО.

"Что касается боевого потенциала, то Россия достаточно сильна для того, чтобы защититься в ходе неядерной войны от любого противника, а также одержать верх над любым соседним государством, за исключением Китая, - написал Горенбург. - Таким образом, новые закупки будут нацелены на то, чтобы Россия не отставала в техническом и технологическом плане от равных ей по силам противников (членов НАТО и Китая).

Следовательно, темпы модернизации будут неравномерными, но Россия продолжает догонять другие страны, хотя в определенных областях она будет по-прежнему отставать от США и, возможно, от Китая.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

The National Interest, США