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National Interest: Россия решила делать упор на развитие сухопутных войск

28.11.2017 Военное обозрение 216 0
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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В своём новом плане вооружений на 2018-2027 годы, Кремль уделит основное внимание тратам на наземные войска. Ранее власти РФ уделяли больше внимания модернизации флота, пишет The National Interest. Статью приводит ИноТВ.

Подобное внимание к наземным системам вооружения объясняется недавним "российским опытом на Украине" и тем, что большая часть техники уже готова к серийному производству, отмечает издание.

Танки Т-90 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Бумеранг" должны поступить на службу в течение следующих восьми лет. Хотя число танков "Армата" может быть ограничено из-за высокой стоимости производства,

утверждает старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Дмитрий Горенбург.

Параллельно с этим в России продолжат производить новые артиллерийские и ракетные системы, чтобы заменить "советское наследие". В частности, на смену самоходной гаубице "Мста" должна прийти новая перспективная установка "Коалиция"

"В то же время, несмотря на быстроту, с какой продолжается модернизация – российские наземные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также средства радиоэлектронной борьбы, – не всё идёт гладко. Россия пытается внедрить доктрину сетенцентрической войны, которая подразумевает создание единого информационно-коммуникационного пространства для слаженных действий всех сил, но пока отстаёт от намеченного графика", – говорится в материале.

Существуют проблемы с тактическими автоматизированными системами управления наземными войсками,

уверяет аналитик.

По его словам, российские военные "испытывают смешанные чувства относительно этой технологии и могут решить, что её необходимо улучшить до широкого применения". В этом случае разработку средств ведения сетенцентрической войны им "придётся отложить до 2027 года".

В целом российская армия обладает "достаточной мощью, чтобы сдержать всех своих соседей в постсоветском пространстве с помощью обычных видов вооружения, однако Кремлю всё ещё приходится полагаться на ядерный арсенал, чтобы остановить Китай или НАТО", отмечает журнал.

В плане воздействия на военный потенциал Россия уже достаточно сильна, чтобы защитить себя в обычной войне против любого противника и нанести поражение любой соседней стране, за исключением Китая. Таким образом, новая программа вооружения будет направлена на то, чтобы не отставать от технологических улучшений, сделанных её конкурентами (членами НАТО и Китаем),

добавляет Горенбург.

Другими словами, несмотря на неровный темп, Россия продолжает нагонять своих соперников. Однако она "будет отставать от Соединённых Штатов и, возможно, Китая в определённых областях", заключает издание.
27.11.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Курганец-25
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