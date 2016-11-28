Израиль поставит Индии зенитный комплекс "Барак-8"

Концерн авиационной промышленности "Таасия авирит" (IAI) подписал контракт с Министерством обороны Индии на поставку современных вооружений, сообщает ресурс www.vesty.co.il.

IAI

Ресурс отмечает, что речь идет о самом крупном контракте в истории Израиля. Стоимость сделки составила $ 1,5 млрд.

"Израильский концерн поставит сухопутным войскам Индии зенитный ракетный комплекс "Барак-8", включая все его компоненты: пусковые установки, ракеты, средства связи, навигации и контроля, а также радиолокационные системы", – говорится в материале.

Помимо этого индийскому флоту будут переданы комплексы LSRAM (модификация "Барак-8" для защиты судов), которые устанавливаются на авианосцах.

Сообщается, что "усовершенствованные комплексы "Барак" способны уничтожать самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, беспилотные летательные аппараты и вертолеты противника – в сложных погодных условиях и в любое время суток".

По словам гендиректора IAI Йоси Вайса, израильские производители эффективно сотрудничают с индийскими партнерами на протяжении последних 25 лет.

Индия – один из наиболее значительных наших партнеров. Это сотрудничество мы называем стратегическим, добавил Вайс.

IAI

В 2016 году индийские специалисты провели несколько тестовых испытаний ЗРК "Барак-8". В этом году были осуществлены запуски ракет класса "земля-воздух" среднего радиуса действия.

Эта ракета имеет длину 4,5 м, массу – 270 кг, способна нести боеголовку с 60 кг взрывчатого вещества. Эффективная дальность действия – 70 км.

Комплекс разработан IAI при участии оборонного концерта РАФАЭЛ. В Израиле был принят на вооружение в 1987 году.