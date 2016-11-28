Сирийский спецназ высоко оценил снайперский комплекс ВСК-94
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Бойцы сил специального назначения сирийской армии, применяющие в ходе боевых операций бесшумный войсковой снайперский комплекс ВСК-94, высоко отзываются о своем оружии. Они считают его максимально эффективным средством уничтожения террористов.
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Известно, что войсковой снайперский комплекс демонстрировал все свои положительные качества во время городских боев, в частности в ходе рейдов в удерживаемые боевиками кварталы сирийской столицы — Дамаска.
Военные эксперты согласны с оценками сирийских военных, они также считают ВСК-94 уникальным комплексом. По своей надежности и безотказности он сравним с легендарным автоматом Калашникова.
Максимальная дальность прицельной стрельбы — 400 м. Применяемая "тяжелая" пуля патрона ПАБ-9 на дальности 100 метров пробивает пластину из стали толщиной 8 миллиметров.
Скорострельность одиночным огнем составляет 30 выстрелов в минуту. В автоматическом режиме, соответственно, — до 90. Емкость магазина 10 или 20 патронов. Вес винтовки без магазина и оптического прицела составляет всего 2,7 кг.
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27.11.2017
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