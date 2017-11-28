Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
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Газета "Красная звезда" опубликовала материал о сравнительных испытаниях автоматов калибра 5,45 мм АК-12 и АЕК-971, а также калибра 7,62 мм АК-15 и АЕК-973.
Отмечается, что автоматы сравнивались со штатными образцами и между собой для выработки рекомендаций по принятию лучшего типа изделия на вооружение. Работу вели в трех контрольных группах: десантники, морская пехота, мотострелки.
yandex.ru/images
Результаты показали, что эффективность огня автомата АЕК-971 относительно автомата АК-12 выше в 1,1 раза на дальности до 300 метров, но настолько же ниже на больших дистанциях. При этом эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у АЕК-971 в 2,3 раза.
В августе 2016 года сообщалось, что опытная войсковая эксплуатация автоматов для российской экипировки "солдата будущего" завершится в ноябре-декабре 2016 года, после чего один из них включат в состав "Ратника". Именно по результатам эксплуатации собирались выбирать автомат.
Однако, как видно, испытания продолжаются до сих пор.
При этом еще раньше в Минобороны выражали недовольство и АК-12, и АЕК-971 - в первую очередь, из-за их стоимости.
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27.11.2017
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VK
561
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№1
28.11.2017 05:33
Цитата, q
При этом еще раньше в Минобороны выражали недовольство и АК-12, и АЕК-971 - в первую очередь, из-за их стоимости.
а когда всё приватизируют, тогда ещё интереснее будет. Как в "империи которую мы потеряли" в ПМВ. Олигархат будет гнуть цены в 10 раз, производительность будет далека от мобилизационной, а минобороны будет в поту насаться по всему миру, скупая "кремнёвые ружья".
(мнение автора может не совпадать с мнением вашей редакции. ему пофиг).
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