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"Укроборонпром" модернизировал разработанную в 60-х годах БМП-1

28.11.2017 Военное обозрение 206 0
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Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (входит в ГК "Укроборонпром") завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.

БМП-1УМД успешно завершила все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив свои высокие характеристики, которые значительно расширили боевые возможности БМП

- заявили в "Укроборонпроме".

ukroboronprom.com.ua

Отмечается, что глубоко модернизированная БМП-1 оснащена "современным боевым модулем", цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz. На БМП установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет и противотанковым комплексом "Барьер".

Утверждается, что благодаря этому БМП-1 может уничтожать танки на расстоянии до 5 км. За точность огня отвечает прицельный комплекс "Трек-М" и стабилизатор СВУ-500-3Ц.

Защита дополнена работами по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне - машина, по утверждению концерна, стала менее заметна через тепловизор.

Вес БМП-1УМД составляет 14 тонн - на 1 тонну больше, чем у обычной БМП-1, отмечает концерн. Двигатель имеет мощность в 330 л.с., мощность может быть повышена до 390 л.с. У прежнего двигателя, заявили в "Укроборонпроме", мощность составляла 300 л.с.

Отметим, что БМП-1 была разработана в СССР в 1960-е, а принята на вооружение в 1966 году. Серийно выпускалась по 1979 год. В декабре сообщалось об испытаниях на Украине БМП-1 с новой цифровой системой управления огнем "Охотник".
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
Компании
Укроборонпром

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