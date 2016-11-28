"Укроборонпром" модернизировал разработанную в 60-х годах БМП-1
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Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (входит в ГК "Укроборонпром") завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.
- заявили в "Укроборонпроме".
ukroboronprom.com.ua
Отмечается, что глубоко модернизированная БМП-1 оснащена "современным боевым модулем", цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz. На БМП установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет и противотанковым комплексом "Барьер".
Утверждается, что благодаря этому БМП-1 может уничтожать танки на расстоянии до 5 км. За точность огня отвечает прицельный комплекс "Трек-М" и стабилизатор СВУ-500-3Ц.
Защита дополнена работами по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне - машина, по утверждению концерна, стала менее заметна через тепловизор.
Вес БМП-1УМД составляет 14 тонн - на 1 тонну больше, чем у обычной БМП-1, отмечает концерн. Двигатель имеет мощность в 330 л.с., мощность может быть повышена до 390 л.с. У прежнего двигателя, заявили в "Укроборонпроме", мощность составляла 300 л.с.
Отметим, что БМП-1 была разработана в СССР в 1960-е, а принята на вооружение в 1966 году. Серийно выпускалась по 1979 год. В декабре сообщалось об испытаниях на Украине БМП-1 с новой цифровой системой управления огнем "Охотник".
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27.11.2017
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