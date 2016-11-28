Росгвардия закупит семь тысяч бронешлемов
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Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Около 132 млн рублей выделяет Федеральная служба войск Национальной гвардии на закупку семи тысяч защитных шлемов, сообщает сайт госзакупок.
Согласно материалам на сайте, две тысячи шлемов ЗШ-1 должны быть поставлены до конца июня, еще столько же - до 31 августа, оставшиеся три тысячи - до 30 ноября 2018 года.
Шлемы должны защищать от пули со стальным сердечником калибра 9 мм, выпущенной с пяти метров из пистолета Стечкина, и от мелких осколков. При этом воздействие на голову бойца не должно приводить к сотрясению головного мозга.
Шлемы будут изготовлены в черном цвете, для их производства применяется арамид, который в пять раз легче стали при схожей прочности. ЗШ-1 оснащаются как органы внутренних дел, так и армейские подразделения.
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27.11.2017
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