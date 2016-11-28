Российский самолет М-55 консервируется в отсутствие новых заказов из Европы



Высотный разведчик М-55 "Геофизика". 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру". Высотный разведчик М-55 "Геофизика". 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

Высотный самолет М-55 "Геофизика", который с 1996 года регулярно задействовался в международных научных программах, будет законсервирован и поставлен на долговременное хранение, сообщил "Интерфаксу-АВН" главный конструктор Экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева" Геннадий Беляев.

"Так как комиссия Совета Европы (СЕ) не рассматривала возможность новых экспедиций, то и заявка на их проведение не подавалась. Таким образом, участие самолета М-55 "Геофизика" в очередной научной экспедиции, скорее всего, может состояться только в 2020-2021 годах", - сказал Г.Беляев.

По его словам, все европейские контракты, как правило, рассчитаны на пять лет.

"Обычно два года уходит на подготовку к научной экспедиции, включая время на создание новых приборов и оборудования, на третий год она проводится. Еще два года уходит на рассмотрение и публикацию результатов, полученных при проведении экспедиции", - пояснил главный конструктор.

Г.Беляев отметил, что в отсутствие новых контрактов М-55 должен быть вскоре законсервирован и поставлен в ангар на хранение.

М-55 "Геофизика", напомнил он, в ходе экспедиций выполнял полеты над Арктикой, Антарктидой, континентальной частью Бразилии, Австралией и Африкой. "Самолету удалось зафиксировать самую низкую температуру атмосферы, причем не в районе Арктики или Антарктики, а над Индийским океаном. Именно там приборы показали минус 91,8 градуса по Цельсию", - сказал Г.Беляев.

По его словам, М-55 "Геофизика" начиная с декабря 1996 года постоянно участвовал в международных научных экспедициях по изучению верхних слоев атмосферы по программам Евросоюза, летом текущего года завершена очередная программа е научно-исследовательского проекта StratoClim.

Ранее Г.Беляев сообщил агентству, что с 1996-го года М-55 был задействован в 22 международных экспедициях по изучению верхних слоев атмосферы, совершив за 21 год 250-270 полетов с научной аппаратурой. Он подчеркнул, что интерес европейских ученых к использованию "Геофизики" в высотных исследованиях "обусловлен возможностью самолета летать на высотах до 18 километров и выше". "И при этом нести научное оборудование и аппаратуру массой более двух тонн", - отметил главный конструктор.

М-55 оснащен двумя двигателями ПС-30В-12 тягой на взлете 4 500 кг каждый. Полетная масса - 24 500 кг. Крейсерская скорость - 740 км/ч. Максимальная дальность полета на высоте 17000 м - 5 000 км. Практический потолок - 21 550 м. Длительность полета на высоте 17 000 м - до 6,5 ч Время нахождения на высоте 21 000 м - один час.