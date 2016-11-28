Инновационный "шушпанцер" "Азовец"



Танк "Азовец".

Источник: image.tsn.ua Танк "Азовец".Источник: image.tsn.ua

Украинские танкостроители сегодня способны только имитировать создание новых танков

Апологеты "революции достоинства" обещали, что произошедшие на Украине перемены обеспечат буквально взрывной прогресс во всех аспектах жизни страны – в социальной, культурной, и, конечно же, технологической сферах. Однако все произошло с точностью до наоборот.

Украинская трагедия весьма отчетливо и убедительно показала, что за политической и нравственной деградацией неизбежно следует и технический регресс. И просто диву даешься, насколько быстро после архаизации общественного сознания современная, технически развитая держава превращается в страну третьего мира, промышленность которой не в состоянии выпускать продукцию, которая еще десятилетие назад была ее "коньком".

Впрочем, украинские источники это категорически отрицают, уверяя, что технический гений Незалежной создает все новые "не имеющие аналогов" и "лучшие в мире" образцы "оружия будущего". Которые, лишь только они окажутся на передовой, немедленно позволят сокрушить "агрессоров и сепаратистов" и "дойти до Москвы". Словом, эта история здорово напоминает последний год Третьего Рейха, когда нацистские лидеры обещали, что со дня на день вермахт получит "чудо-оружие", которое позволит сокрушить "большевистские орды".

В большинстве своем эти "вундерваффе", годятся только на роль экспонатов в музее технических курьезов, ну или могут быть использованы в качестве "шахид-мобилей" (самодвижущихся бомб, управляемых смертником). Чего, например, стоит "танк" из трактора Т-150, накрытого половиной цистерны или "бронемашина" из грузовика КРАЗ, блиндированного "композитной броней" из бетона.

Впрочем, все эти "шушпанцеры" - результат творчества патриотически настроенных энтузиастов, более напоминающих городских (или сельских) сумасшедших, которых во времена революций и смут становится особенно много.

Но ведь сравнительно недавно Украина была одним из главных научных и производственных центров советского танкостроения. Неужели в ней некому, кроме юродивых, разрабатывать "военную технику"?

Ноу-хау украинских танкостроителей

Но самое удивительное происходит, когда на этом "Острове Невезение" за дело берутся даже реальные специалисты, признанные еще в той, советской Украине. Так инженерная группа, в которой главным консультантом выступил Николай Степанов, бывший главный инженер и главный конструктор Харьковского бронетанкового ремонтного завода, имевший так же опыт работы на заводе им. Малышева, разработала боевую машину, которая, как водится, не имеет аналогов в мире, и превосходит российские аналоги.

Однако на поверку выясняется, что это "чудо-оружие" не слишком отличается от любительских "шушпанцеров", но значительно превосходит их по стоимости, которую разработчики оценивают аж в 5 миллионов долларов.

Например, в "Азовце", который сами его создатели называли то просто танком, то боевой машиной поддержки танков, то "инновационным городским танком", инновации, и правда, присутствовали. Так в новинке отсутствовали триплексы, перископы и аналогичные традиционные для бронетехники приборы наблюдения. Вместо этого были использованы видеокамеры, дающие "картинку" на экраны перед операторами и мехводом. Подобную схему любят использовать "джихадисты" в своих "шахид-мобилях", чтобы не "заморачиваться" с установкой танковых панорам на "боевые машины" предназначенные для единственной поездки.

Это "ноу-хау" украинские "танкостроители" и позаимствовали у ближневосточных умельцев, использовав в качестве прибора наблюдения "танка будущего" видеоглазок домофона.

Другим "инновационным" решением стала установка не одной танковой башни, а сразу двух боевых модулей. Можно предположить, что обращение к многобашенной схеме, от которой танкостроители во всем мире отказались еще в 30-е годы минувшего столетия, связано со стремлением украинских конструкторов "уделать" "Армату", о чем они прямо заявляли.

Их решение оказалось простым до гениальности - если у российского танка 4-го поколения Т-14 одна необитаемая башня, то у украинского их должно быть две – чтобы превзойти "москальского" конкурента ровно в два раза. Собственно вся эта конструкция большей частью и состоит из подобного рода нелепых "инноваций" и "ноу-хау".

Помимо этого, большой вопрос вызывает и использование шасси танка Т-64 для этой поделки. Легендарный советский танковый конструктор Леонид Карцев писал: "В танк Т-64А еще с момента создания "объекта 430" была заложена основная идея – меньшая масса и минимальный внутренний объем. Она и привела к бесперспективности этого танка, так как двигатель, ходовая часть и другие узлы и механизмы работали на пределе своих возможностей, не имея запаса прочности".

Танк, созданный не для того, чтобы воевать

С ним полностью был согласен Олег Соич, директор ХЗТМ им Малышева, писавший: "Ходовая часть "434" Т-64 для перспективы и модернизации неприемлема, разрабатывать машину на этом шасси нельзя". Однако, советские конструкторы для свидомых украинцев не указ, и они не только постарались запихнуть в свою конструкцию бронекапсулу, 4-го члена экипажа, так еще и попытались оставить место для десанта. При этом масса творения выросла как минимум на 10 тонн, это при том, что мощность двигателя, как мы видим, признается предельной и для обычного Т-64.

Впрочем, вполне возможно, что "Азовец" создавался совсем не для того чтобы ездить, а уж тем более воевать. На это как бы намекает "стоимость" его производства в 5 миллионов долларов США (для "Арматы" - около 3,8 млн.). То есть, скорее всего, этот "проект будущего" затевался под банальный "распил" бюджета.

Для примера укажем, что, по словам народного депутата Украины Антона Геращенко, "цена восстановления одного старенького Т-64 – от двух до четырех миллионов гривен", то есть примерно 100–200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Последний контракт на поставку 50 отремонтированных танков Т-64БВ в Демократическую Республику Конго, согласно заявлению директора дивизиона бронетанковой, автомобильной, инженерной и специальной техники Укроборонпрома Вадима Федосова, увеличил объемы производства Харьковского бронетанкового завода "почти до 100 млн гривен" (11,6 млн долларов). То есть танки были проданы фактически по цене металлолома – около 200 тысяч долларов за единицу. В свете этого, проект "Азовец" выглядит чересчур наглым и дерзким даже на фоне открытого и массового казнокрадства на Украине.

Конечно, коррупционные скандалы в ВПК дело обычное даже для США. Однако американские оружейники при этом все же создают вполне боеспособное и действительно инновационное оружие.

Ну, а чем же кончилась история с "инновационным городским танком"? В 2016 году он отправился на государственные испытания, и с того времени о нем ни слуху, ни духу.

Борис Джерелиевский