Бывший командующий войсками ЦВО Зарудницкий возглавил академию Генштаба
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Владимир Зарудницкий.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками Центрального военного округа, назначен начальником Военной академии Генерального штаба ВС РФ, заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября генерал-полковник Зарудницкий назначен начальником Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации", - сказал Булгаков.
По его словам, Зарудницкий в должности командующего округом проявил свои лучшие качества военачальника, позволившие ЦВО стать одним из лучших оперативных армейских объединений.
"Уверен, что опыт, полученный генерал-полковником Зарудницким за время командования войсками Центрального военного округа, будет востребован и применен при подготовке высших офицеров Вооруженных сил Российской Федерации и государственных деятелей страны", - заключил Булгаков.
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27.11.2017
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