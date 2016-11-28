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"Калашников" создает оператора по обслуживанию беспилотников

28.11.2017 Ростех 130 0
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БЛА 421-Е5
БЛА 421-Е5 компании ZALA AERO GROUP.
Источник: aviapanorama.ru

Дочерняя компания будет предоставлять полный спектр сервисных услуг по эксплуатации БПЛА

Концерн "Калашников" Госкорпорации Ростех намерен создать компанию, которая займется предоставлением услуг по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, созданных как самим концерном, так и другими производителями.

"Калашников" собирается не только производить беспилотные летательные аппараты, но и предоставлять любым заинтересованным компаниям полный спектр услуг по их эксплуатации. Специалисты концерна с помощью БПЛА собственного производства готовы решать любые задачи в тех сферах, где используется беспилотная авиация: аэрофотосъемка, картография, телекоммуникация, доставка грузов, мониторинг вирусных заболеваний, охрана лесов и частных объектов, метеорология и другие", - приводит ТАСС слова представителя концерна.

По мнению генерального директора концерна Алексея Криворучко, такой шаг будет способствовать тому, чтобы услуги беспилотной авиации стали доступнее и дешевле для конечного заказчика.

Концерн занимается разработкой беспилотников самолетного (Zala 421-08M, Zala 421-16EM, ZALA 421-16E, ZALA 421-16Е2, ZALA 421-16Е5) и вертолетного (Zala 421-21, Zala 421-22) типа, которые используются для воздушного наблюдения при неблагоприятных внешних условиях в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени. Беспилотники, в зависимости от модели, способны поддерживать видеосвязь на расстоянии 15-150 км и проводить в полете от 1,5 до 8 ч. БЛА могут оснащаться навигационной системой с инерциальной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), встроенной цифровой системой телеметрии, навигационными огнями, модулем удержания и активного сопровождения цели, цифровым встроенным фотоаппаратом, радиодальномером, системой самодиагностики и разнообразными датчиками: влажности, температуры, тока и т.д.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акции концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% - частным инвесторам. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
27.11.2017
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принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
ZALA-421-08
Компании
Беспилотные системы
ИЖМАШ
Концерн Калашников
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