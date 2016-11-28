Завод под Мумбаи могут использовать для создания истребителей FGFA



Нью-Дели.

Источник: © AP Photo / Tsering Topgyal Нью-Дели.Источник: © AP Photo / Tsering Topgyal

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноя - РИА Новости. Завод индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Насик (штат Махараштра), где под руководством российских специалистов собираются многоцелевые истребители Су-30МКИ, может быть использован для создания истребителей пятого поколения (FGFA), заявил глава HAL Суварна Раджу.

Ранее издание Defense news опубликовало информацию со ссылкой на высокопоставленный источник в Военно-воздушных силах Индии, согласно которой ВВС страны хотят прекратить сотрудничество с Россией по FGFA, по причине того, что этот проект якобы по параметрам значительно уступает американскому F-35.

"Определенно, завод может быть использован для создания FGFA. Для этого нужно небольшое расширение. Нам не потребуется крупных инвестиций", - заявил Раджу, слова которого приводит телеканал NDTV.

Он отметил, что Су-30МКИ и FGFA имеют много структурных сходств. Кроме того, указал Раджу, завод HAL в городе Насик под Мумбаи оснащен достаточным образом для создания истребителя пятого поколения, о чем Москва и Дели пытаются договориться на протяжении примерно десяти лет.

Проект FGFA - часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics.

Замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов ранее заявлял РИА Новости, что Россия и Индия уже согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя, российская сторона готова к его подписанию.

Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.