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NASA создало непробиваемую шину из титанового сплава

28.11.2017 РИА Новости 158 0
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Прототип "суперэластичной шины"
Прототип "суперэластичной шины" из сплава титана и никеля./ Фото:.
Источник: img04.rl0.ru

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В исследовательском центре NASA имени Джона Гленна разработали прототип "суперэластичной шины", сообщает портал Tech Times.

Для его создания исследователи усовершенствовали старый проект пружинной шины, изобретенной сотрудниками центра вместе со специалистами компании Goodyear. Прототип состоит из множества пружинок, сделанных из сплава титана и никеля.

Разработчики уверяют, что шина обладает "сверхэластичностью", - она сминается при наезде на препятствие, но затем быстро приобретает исходную форму. В связи с этим ее невозможно проколоть. Кроме того, покрышка способна выдерживать большой вес и нагрузки.

Изделие предназначено для марсоходов, но в NASA не исключают, что эти шины в перспективе придут на смену традиционным автомобильным покрышкам.
26.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
NASA

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