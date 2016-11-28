Военные ЗВО получили "умные" грузовики



Источник: Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org Источник: Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org

Западный военный округ получил 16 тяжелых трехосных машин марки КамАЗ 53501-342 повышенной проходимости. Они поступили на вооружение подразделений материально-технического обеспечения и предназначены для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования.

Как прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа, принципиально важной новинкой грузовика стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой. Она регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач. Электронная начинка автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного "черного ящика", в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

В настоящее время в ЗВО более половины автомобильной техники не старше пяти лет. Новые машины уже хорошо зарекомендовали себя в ходе учений и проверок боевой готовности.

Светлана Цыганкова