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Военные ЗВО получили "умные" грузовики

28.11.2017 Российская газета 143 0
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Источник: Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org

Западный военный округ получил 16 тяжелых трехосных машин марки КамАЗ 53501-342 повышенной проходимости. Они поступили на вооружение подразделений материально-технического обеспечения и предназначены для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования.

Как прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа, принципиально важной новинкой грузовика стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой. Она регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач. Электронная начинка автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного "черного ящика", в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

В настоящее время в ЗВО более половины автомобильной техники не старше пяти лет. Новые машины уже хорошо зарекомендовали себя в ходе учений и проверок боевой готовности.


Светлана Цыганкова
27.11.2017
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принадлежат Российская газета
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
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Военные учения

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