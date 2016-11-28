Названы причины отсталости российского оружия



Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.

Источник: samoletchik.livejournal.com Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.Источник: samoletchik.livejournal.com

Россия в технологиях создания военных беспилотников отстает от ведущих стран-производителей примерно на пять лет, сообщил РИА Новости начальник центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система — это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне", — сказал эксперт.

Воронов полагает, что сократить разрыв позволит государственная поддержка разработок. В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре крупных компании: МиГ, "Сухой", ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до двадцати тонн.

Ранее американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ. Однако он признал лидерство России в радиоэлектронной борьбе.