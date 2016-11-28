Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Названы причины отсталости российского оружия

28.11.2017 Lenta.ru 258 0
0
Понравилась новость?
 0
Презентация БЛА "Орион-Э"
Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.
Источник: samoletchik.livejournal.com

Россия в технологиях создания военных беспилотников отстает от ведущих стран-производителей примерно на пять лет, сообщил РИА Новости начальник центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система — это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне", — сказал эксперт.

Воронов полагает, что сократить разрыв позволит государственная поддержка разработок. В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре крупных компании: МиГ, "Сухой", ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до двадцати тонн.

Ранее американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ. Однако он признал лидерство России в радиоэлектронной борьбе.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Кронштадт
ОКБ Симонова
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 09:06
  • 16
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 28.11 09:03
  • 2
Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год
  • 28.11 08:57
  • 1
Внимание! В воздухе "Премьер"
  • 28.11 08:15
  • 2
Маск испугался делающего сальто робота
  • 28.11 07:39
  • 34
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 28.11 07:29
  • 28
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 28.11 07:10
  • 26
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 28.11 06:19
  • 5
Кудрин считает, что в России взят курс на сокращение военных расходов
  • 28.11 05:48
  • 1
"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
  • 28.11 05:39
  • 65
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.11 05:35
  • 1
Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа
  • 28.11 05:33
  • 1
Подводников спасут модифицированные "Дельфины"
  • 28.11 05:33
  • 1
Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
  • 28.11 05:26
  • 32
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 28.11 05:24
  • 1
В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
другие обсуждаемые темы