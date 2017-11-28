Маск испугался делающего сальто робота



Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu

Предприниматель Илон Маск прокомментировал достижение специалистов Boston Dynamics, которые научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. По мнению бизнесмена, в будущем человекоподобные машины станут слишком быстрыми, и человек не сможет за ними уследить невооруженным глазом. Об этом он написал в Twitter.

Демонстрация новых возможностей робота вызвала бурную реакцию пользователей сети. Так, бренд-дизайнер и музыкальный продюсер Алекс Медина (Alex Medina) написал твит "Мы умрем". Ему ответил Илон Маск, который пообещал, что через несколько лет за перемещениями робота Atlas можно будет уследить только с помощью стробоскопа — устройства, позволяющего наблюдать быстрые периодические движения. "Сладких снов", — мрачно пошутил бизнесмен.

Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге уничтожит человечество.

В феврале 2016 года Boston Dynamics показала новое поколение роботов-гуманоидов Atlas. Робот идет по снегу, поднимает и размещает на полке коробки. В качестве демонстрации возможностей в ролике человек ударяет робота клюшкой, после чего Atlas поднимается самостоятельно. Также можно увидеть то, как гуманоид справляется с ситуацией, когда у него отбирают ящик, который он должен отнести.