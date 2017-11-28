Маск испугался делающего сальто робота
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Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu
Предприниматель Илон Маск прокомментировал достижение специалистов Boston Dynamics, которые научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. По мнению бизнесмена, в будущем человекоподобные машины станут слишком быстрыми, и человек не сможет за ними уследить невооруженным глазом. Об этом он написал в Twitter.
Демонстрация новых возможностей робота вызвала бурную реакцию пользователей сети. Так, бренд-дизайнер и музыкальный продюсер Алекс Медина (Alex Medina) написал твит "Мы умрем". Ему ответил Илон Маск, который пообещал, что через несколько лет за перемещениями робота Atlas можно будет уследить только с помощью стробоскопа — устройства, позволяющего наблюдать быстрые периодические движения. "Сладких снов", — мрачно пошутил бизнесмен.
Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге уничтожит человечество.
В феврале 2016 года Boston Dynamics показала новое поколение роботов-гуманоидов Atlas. Робот идет по снегу, поднимает и размещает на полке коробки. В качестве демонстрации возможностей в ролике человек ударяет робота клюшкой, после чего Atlas поднимается самостоятельно. Также можно увидеть то, как гуманоид справляется с ситуацией, когда у него отбирают ящик, который он должен отнести.
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27.11.2017
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Корректор
3177
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№1
28.11.2017 07:04
Цитата, q
Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге уничтожит человечество.:))) Безусловно умрут эгоисты. И очень похоже "эффективные инвесторы" тоже вымрут.
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Андрей Л.
9411
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№2
28.11.2017 08:15
Цитата, q
Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге уничтожит человечество.
Я видел его выступление и ещё большого числа ученых, занимающихся вопросами искусственного интеллекта прикрепленными вот к этому видео
и... я полагаю, что они все очень правы.
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