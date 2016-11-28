Александр Лапин назначен на пост командующего войсками Центрального военного округа



Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее эту должность занимал Владимир Зарудницкий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Александр Лапин стал командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) вместо генерал-полковника Владимира Зарудницкого, возглавившего Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Новый глава округа уже представлен личному составу, сообщил ТАСС помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину. Генерал Зарудницкий поблагодарил коллектив округа, руководителей силовых ведомств, а также руководство региональных и муниципальных властей за совместную плодотворную работу", - сказал Рощупкин.

Штандарт командующего войсками округа Лапину вручил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. "Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович", - сказал он, отметив, что новый руководитель ЦВО является опытным военачальником и умелым организатором, имеющим опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.

"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября генерал-полковник Зарудницкий назначен начальником Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - также сказал Булгаков. По его словам, Зарудницкий в должности командующего округом проявил лучшие качества, позволившие округу стать одним из лучших оперативных армейских объединений.

Биографии генералов

Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2014 году назначен первым заместителем командующего - начальником штаба Восточного военного округа. Позднее занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

Зарудницкий прошел все ступени служебной лестницы от командира взвода до начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С июня 2014 года руководил Центральным военным округом.

Войска ЦВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов на территории 29 регионов России. Также в состав крупнейшего в Вооруженных силах России округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.