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Уральские астрономы зафиксировали падение космического объекта в районе города Ирбита

28.11.2017 ТАСС 125 0
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Источник: © AP Photo/Petar Petrov

По мнению ученых, речь может идти о спутнике или крупном метеоре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Участники проекта по созданию уральской болидной сети фото- и видеокамер зафиксировали падение космического объекта к северу от города Ирбита в Свердловской области в ночь с 26 на 27 ноября. Объект мог быть фрагментом спутника или крупным метеором, сообщил ТАСС в понедельник, 27 ноября, один из участников проекта Илья Янковский.

Ранее в местных СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о яркой вспышке, которую наблюдали жители Екатеринбурга утром, около 05:00 по местному времени (03:00 мск) 27 ноября, вблизи выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". Кроме того, были опубликованы несколько видеозаписей. Однако, как отмечают ученые, они не имеют отношения к зафиксированному в районе Ирбита объекту.

"В 03:04 по местному времени (01:04 мск) в кадр камеры наблюдения в Ирбите с запада влетел медленно сгорающий в атмосфере объект и, двигаясь на восток, распался на фрагменты и потух. Таким образом, это не тот объект, о котором говорится в некоторых СМИ, поскольку время не совпадает. На поверхность могли выпасть какие-то фрагменты, но точное место неизвестно, пока не будет установлена полная траектория", - сказал собеседник агентства.

Доцент кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета, старший научный сотрудник Института физики металлов Уральского отделения РАН Николай Кругликов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что одна из опубликованных в СМИ видеозаписей "падения" метеорита в Екатеринбурге является монтажом. "В ночь с 26 на 27 ноября фиксировался небольшой объект членом нашей сети в Ирбите, но этот объект не имеет никакого отношения к тому, что публикуется в СМИ", - отметил он, уточнив, что одно из опубликованных видео "похоже на настоящее, но необязательно связано со входом тела в атмосферу Земли".

Ранее сообщалось, что уральские ученые создают собственную болидную сеть, которая позволит получать более точные данные, чем могут предоставить очевидцы. Наблюдательные фото- и видеокамеры установлены в нескольких точках на территории Урала и фиксируют явления, которые происходят в атмосфере Земли. Результаты наблюдений позволяют определить скорость и траекторию объектов.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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