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"Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 авиакомпании "АРГО"

28.11.2017 АО «Вертолеты России» 225 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") передал авиакомпании "АРГО" многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1, произведенный на Казанском вертолетном заводе. Машина отправится в Ханты-Мансийский автономный округ.


Контракт на поставку вертолета был подписан в апреле 2017 года и стал первым, заключенным с этой авиакомпанией. Вертолет Ми-8МТВ-1 будет дислоцироваться в Сургуте, машину задействуют для выполнения авиаработ в интересах предприятий топливно-энергетического комплекса России. Воздушное судно выполнено в грузовом варианте, оснащено внешней грузовой подвеской и подготовлено к установке бортовой стрелы с лебедкой ЛПГ-150М. Наружные подвесные топливные баки позволят при необходимости увеличивать дальность полета.


Авиакомпания "АРГО" имеет большой опыт работы на российской авиатехнике, в том числе в труднодоступных регионах РФ. Воздушные суда авиакомпании привлекаются к разведке, мониторингу, патрулированию, перевозке вахтовых бригад, доставке оборудования, продовольствия и медикаментов. Также оператор обеспечивает выполнение лесоавиационных, строительно-монтажных, аварийно-спасательных и санитарных работ.


"Для Ханты-Мансийского автономного округа вертолетный транспорт имеет большое значение, поскольку с учетом климатических особенностей региона подчас является единственным способом связи. "Вертолеты России" готовы и в дальнейшем снабжать отечественных эксплуатантов современной и надежной техникой", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.


Вертолет Ми-8МТВ-1 создан на базе вертолета Ми-8МТ и имеет улучшенные летно-технические характеристики. Ми-8МТВ-1 отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Силовая установка вертолета Ми-8МТВ состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с.. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза составляет 4 тонны, он зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
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