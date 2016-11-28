"Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 авиакомпании "АРГО"



Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") передал авиакомпании "АРГО" многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1, произведенный на Казанском вертолетном заводе. Машина отправится в Ханты-Мансийский автономный округ.

Контракт на поставку вертолета был подписан в апреле 2017 года и стал первым, заключенным с этой авиакомпанией. Вертолет Ми-8МТВ-1 будет дислоцироваться в Сургуте, машину задействуют для выполнения авиаработ в интересах предприятий топливно-энергетического комплекса России. Воздушное судно выполнено в грузовом варианте, оснащено внешней грузовой подвеской и подготовлено к установке бортовой стрелы с лебедкой ЛПГ-150М. Наружные подвесные топливные баки позволят при необходимости увеличивать дальность полета.

Авиакомпания "АРГО" имеет большой опыт работы на российской авиатехнике, в том числе в труднодоступных регионах РФ. Воздушные суда авиакомпании привлекаются к разведке, мониторингу, патрулированию, перевозке вахтовых бригад, доставке оборудования, продовольствия и медикаментов. Также оператор обеспечивает выполнение лесоавиационных, строительно-монтажных, аварийно-спасательных и санитарных работ.

"Для Ханты-Мансийского автономного округа вертолетный транспорт имеет большое значение, поскольку с учетом климатических особенностей региона подчас является единственным способом связи. "Вертолеты России" готовы и в дальнейшем снабжать отечественных эксплуатантов современной и надежной техникой", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Вертолет Ми-8МТВ-1 создан на базе вертолета Ми-8МТ и имеет улучшенные летно-технические характеристики. Ми-8МТВ-1 отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Силовая установка вертолета Ми-8МТВ состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с.. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза составляет 4 тонны, он зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.