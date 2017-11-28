Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа



Украинские военные.

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Украинские военные.Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Сыграв на руку Путину в Сирии, администрация Трампа сегодня рискует повторить ту же самую ошибку на Украине, где набирает обороты дипломатическая дискуссия о российской инициативе. План Москвы заключается в том, чтобы узаконить свое вторжение и сохранить контроль над двумя восточными провинциями страны, убедив президента Трампа заключить еще одну плохую сделку.

Образ действий Путина хорошо знаком. При помощи военных он начинает боевые действия на местах, а затем выступает с предложением к Западу о деэксалации. Апеллируя к мирным устремлениям Европы и США, российский президент предлагает мнимый компромисс. Но если рассмотреть его предложение в деталях, то становится ясно, что на самом деле оно имеет целью внести разлад в ряды врагов и закрепить собственные достижения.

Так было в сентябре, когда Путин выдвинул предложение о введении "миротворцев" на восток Украины, где Россия продолжает разжигать сепаратистское восстание, приведшее с 2014 года к гибели десяти с лишним тысяч человек и доведшее число беженцев до полутора миллионов. Украина, европейские страны и Соединенные Штаты решили рассмотреть это предложение Москвы.

Но как рассказал мне недавно на международном форуме по безопасности в Галифаксе украинский министр иностранных дел Павел Климкин, в действительности план Путина не имеет никакого отношения к "миротворчеству". Он предлагает направить иностранные войска только для защиты специальной наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая работает на востоке Украины.

"Идея о миротворческой миссии весьма серьезна, - сказал Климкин. - Но российское предложение о миссии защиты наблюдателей не имеет никакого смысла".

Во-первых, российское предложение предусматривает размещение этих войск вдоль линии соприкосновения украинской армии и сепаратистских сил. С точки зрения украинского правительства, Путин просто хочет закрепить ту ситуацию, которая сложилась на востоке Украины.

Тем не менее, зарубежные сторонники Украины отнеслись к этому предложению весьма серьезно. Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре позвонила Путину и убедила его уступить в одном моменте. Путин согласился на то, чтобы международные силы были размещены не только вдоль линии соприкосновения. Это придало западным странам уверенности в том, что с Москвой можно вести настоящие переговоры.

4 ноября госсекретарь США Рекс Тиллерсон беседовал об этом предложении с украинским президентом Петром Порошенко. Специальный представитель администрации Трампа по Украине Курт Волкер 13 ноября встретился со своим российским коллегой Владиславом Сурковым и предложил встречный план.

По словам Волкера, американская идея заключается в том, чтобы направить на Украину настоящие миротворческие войска ООН, которые будут обладать не только свободой действий, но и полномочиями по обеспечению безопасности во всех спорных районах. Эти войска должны иметь право выхода на российско-украинскую границу, и в их составе не должно быть ни одного россиянина.

Москва отвергла 26 из 29 пунктов предложения Волкера. Однако Волкер заявляет, что намерен продолжать переговоры. По его словам, миротворческий план дает надежду на возвращение к мирному соглашению Минск-2, соблюдать которое обязались как Украина, так и Россия.

Этот процесс зашел в тупик в основном из-за того, что Россия не хочет соблюдать положения о прекращении огня, о выводе своих тяжелых вооружений с восточной Украины и о восстановлении украинского контроля над границей. Россия вообще не признает, что ее войска находятся на востоке Украины, а поэтому выводить их не собирается.

Однако американская стратегия базируется на предположении о том, что Путин хочет отказаться от своих военных и финансовых обязательства на востоке Украины, или по крайней мере, думает об этом. Если долгосрочная цель Путина заключается в создании пророссийской Украины, то продолжение вмешательства произведет прямо противоположный эффект, сказал Волкер.

"Мы пытаемся прояснить возможные варианты действий, - отметил он. - Если они будут упорствовать, пусть упорствуют, однако это дорого им обойдется. Если они хотят двигаться вперед, то мы можем договориться и выработать путь такого продвижения".

У Украины тоже есть обязательства по Минским соглашениям, в том числе, проведение выборов на востоке страны, придание особого статуса этому региону и амнистия всех сепаратистов. Но это может произойти лишь в том случае, если Путин выполнит свои обязательства.

Но его цель состоит в том, чтобы остаться на Украине и сохранить нестабильность в этой стране, помешав ее вступлению в европейские институты и укрепив свой контроль в буферной зоне. Поэтому он никогда не согласится на предложение о миротворцах, которое отвечает условиям Украины и Запада.

Скорее всего, Путин повторяет свою сирийскую стратегию, которая заключается в сложном дипломатическом танце с Соединенными Штатами, цель которого - выиграть время и закрепить достигнутые на поле боя успехи. Поэтому уступать Путин не намерен. Трамп, а до него Барак Обама соглашались с такой стратегией, гарантируя, что очередной этап конфликта будет играть на руку Путину.

21 ноября Трамп и Путин провели беседу и "обсудили, как достичь прочного мира на Украине", сообщил Белый дом. Трамп должен настойчиво добиваться этого мира, но не на путинских условиях.

Джош Рогин (Josh Rogin)