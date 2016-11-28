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СМИ: в NASA хотят расширять использование виртуальной реальности для научных исследований

28.11.2017 ТАСС 93 0
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Астронавт Рид Уайсмен в очках виртуальной реальности
Астронавт Рид Уайсмен в очках виртуальной реальности.
Источник: © NASA

Руководитель данного направления, инженер Томас Грабб выразил надежду, что это окажется "крайне полезным для ученых из NASA"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно призывает ученых к использованию очков виртуальной реальности в своей научной работе. Об этом в конце недели сообщило Общественное радио США NPR.

На данный момент в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) идет создание виртуальных моделей различного окружения и локаций. Как рассказал руководитель данного направления, инженер Томас Грабб, изобразить, в частности, планируется солнечные выбросы, магнитное поле вокруг Земли и лавовую трубу в штате Айдахо. Делается это для того, чтобы сотрудники различных лабораторий NASA смогли "воочию" понаблюдать за тем или иным явлением, оставаясь в полной безопасности.

"Я думаю и надеюсь на то, что это окажется крайне полезным для ученых из NASA", - сказал Грабб. В конечном итоге, добавил он, применение виртуальной реальности именно в рамках исследовательской деятельности должно стать обыденной вещью.

Конечно, реального посещения той или иной локации виртуальные очки полностью заменить не смогут, но они способны оказаться крайне полезными в плане подготовки к экспедиции. Ученые смогут предварительно измерить расстояния, детальнее узнать о рельефе местности на своем маршруте и так далее. "Использовать виртуальную реальность гораздо дешевле, чем посылать людей на несколько недель в вулканические пещеры", - отмечает Грабб.

Однако этим в NASA ограничиваться не собираются. В управлении идет разработка приложения, которое поможет инженерам чинить спутники. Задумка заключается в том, чтобы при помощи манипуляторов использовать реальные инструменты в космосе, управляя ими с Земли. "Все это может здорово сэкономить деньги и время", - подчеркивает инженер NASA.

На данный момент к реализации данной инициативы привлечены совсем молодые студенты, обладающие двумя полезными навыками. Во-первых, это умение программировать. Во-вторых, требуется опыт прохождения компьютерных игр в очках виртуальной реальности. Второе является крайне необходимым, так как молодые люди должны представлять технический потенциал существующих на рынке моделей очков.
27.11.2017
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принадлежат ТАСС
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