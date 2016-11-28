Virgin Galactic Ричарда Брэнсона продала около 900 билетов первым космическим туристам



Источник: © EPA/MARK GREENBERG / VIRGIN GALACTIC Источник: © EPA/MARK GREENBERG / VIRGIN GALACTIC

Как отметил миллиардер, сейчас один билет в космос стоит $250 тыс., однако со временем стоимость космического путешествия может снизиться

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Компания британского предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам, заявил Брэнсон в интервью гендиректору и основателю KupiVIP.ru Оскару Хартману в ходе бизнес-форума Synergy Global Forum 2017.

"Около 900 билетов", - сказал Брэнсон, отвечая на соответствующий вопрос Хартмана.

"Надеюсь, что через 2-3 месяца Virgin Galactic отправится в космос и начнется совсем новая космическая эра, в которой многие люди, находящиеся здесь, смогут позволить себе отправиться в космос", - сказал Брэнсон.

Сейчас один билет в космос Virgin Galactic стоит $250 тыс., однако, по словам Брэнсона, со временем стоимость космического путешествия может снизиться.

Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат должен вскоре совершить и суборбитальный космический полет.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.

В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала значительно безопаснее предшественницы.