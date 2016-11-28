С космодрома Восточный 22 декабря запустят еще один "Союз-2"
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" .
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что вместе с ракетой будет запущен космический аппарат "Канопус"
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что 22 декабря на космодроме Восточный будет произведен еще один запуск ракеты "Союз-2".
"Мы 22 декабря еще собираемся запустить ракету "Союз -2.1Б" с космическим аппаратом "Канопус", в следующем 2018 году - продолжение пусковой программы", - отметил он на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
Рогозин заявил, что планирует во вторник провести на космодроме совещание с ведущими строительными компаниями по развертыванию строительства второй очереди Восточного. В мероприятии примут участие руководители стройкомплекса Татарстана и других компаний, которые заканчивают строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу. Вице-премьер напомнил, что во вторую очередь Восточного включен 21 объект, в том числе аэропорт и стартовый стол. "Дальше, уже после 2021 года - строительство и стартового стола под сверхтяжелую ракету к 2028 году", - добавил он.
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27.11.2017
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