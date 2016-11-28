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Космодром Восточный берет на управление российские спутники

28.11.2017 АО «Российские космические системы» 290 0
Разделы: Космонавтика
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ВКИП космодрома Восточный
Аппаратура командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный.
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершил ввод в эксплуатацию и отладку всех систем и аппаратуры Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации нового российского космодрома ВОСТОЧНЫЙ в Амурской области. В ходе намеченного на 28 ноября запуска метеоспутника «Метеор-М» №2-1 аппаратура ВКИП будет использоваться для обеспечения пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». После этого на Восточном КИП начнутся работы по включению его в контур управления российскими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).


Во время пуска ракеты-носителя, кроме штатных средств ВКИП, будет также задействована дополнительная техника – мобильные измерительные пункты (МИП) сухопутного и морского базирования, квантово-оптическая система «Сажень» и аппаратно-программные комплексы обработки телеметрической информации.


Главный конструктор интегрированных систем информационного обеспечения РКС Владимир МОИСЕЕВ: «Восточный КИП – один из самых современных объектов такого рода в мире. При его создании были реализованы принципиально новые технологии и подходы, которые отрабатывались на других командно-измерительных пунктах при управлении орбитальной группировкой России, в том числе и Международной космической станцией (МКС), в контуре управления которой ВКИП работает с начала этого года. Главные конструкторы космических комплексов начинают включать ВКИП в контуры управления российскими космическими аппаратами».


Строительство ВКИП велось с 2012 по 2016 год, он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов Наземного автоматизированного комплекса управления (НАКУ) космическими аппаратами России. Он самый компактный из них, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских КИП, так как одновременно ВКИП решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников ДЗЗ и измерительного комплекса космодрома.


Аппаратура командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный.
Источник: http://spacecorp.ru/

С февраля 2017 года с ВКИП осуществлено более 800 сеансов управления МКС, в том числе сеансов ретрансляции информации с помощью наземной станции. До конца 2017 года объект планируется включить в наземный контур управления космическими аппаратами ДЗЗ типа «Канопус», а с весны 2018 года – аппаратами «Ресурс».


В ближайшей перспективе планируется перенос из Хабаровска наземной станции управления космическим аппаратами ретрансляции «Луч», а также модернизация станций «Клен» и «Клен-Р». После перехода на круглосуточный режим работы ВКИП будет проводить не менее восьми сеансов связи с космическими аппаратами каждые 24 часа.


Восточный КИП в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома ВОСТОЧНЫЙ успешно отработал первый пуск с нового российского космодрома ракеты-носителя «Союз-2.1а» и блока выведения «Волга» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 в апреле 2016 года. За прошедшее с этого события время на ВКИП начал функционировать комплекс приема информации ДЗЗ, произведены доработки командно-измерительных станций. В регионе созданы новые рабочие места – персонал ВКИП был увеличен, на работу за год приняли 38 сотрудников.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Луч МКСР
МКС
Союз-2 РН

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