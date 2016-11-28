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"Союз-2" запустят с космодрома Восточный 28 ноября

28.11.2017 ТАСС 199 0
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Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Премьер-министр РФ подписал соответствующее распоряжение

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с космодрома Восточный во вторник будет запущена ракета-носитель "Союз-2". Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Завтра должен состояться второй запуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, подписано мною распоряжение о проведении этого запуска", - отметил он.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин уточнил, что пуск состоится в 8:41:46 по московскому времени.

Медведев отметил, что ракета выведет на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Метеор-Н" и еще 18 аппаратов российского и иностранного производства. Рогозин в свою очередь добавил, что "Метеор" станет третьим в группировке спутников, которые позволят прогнозировать чрезвычайные ситуации и обеспечивать авиакомпании данными о погоде. Также будет запущен аппарат "Бауманец-2", который создан в университете имени Баумана.

"Космодром [Восточный] в целом набирает обороты, должен приносить отдачу, запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить наши позиции на международных рынках", - подчеркнул глава кабмина.

Распоряжение кабмина

На сайте кабинета министров уточняется, что спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" изготовлен АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна". При его запуске одновременно на орбиту будут выводиться четыре спутника и 14 малых космических аппаратов.

Так, на "Союзе-2" на орбиту отправится российский "Бауманец-2", изготовленный АО "ВПК "НПО машиностроения" по заказу ФГБУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана" для проведения дистанционного зондирования поверхности Земли и для обеспечения проведения экспериментов по исследованию условий связи. Еще три спутника принадлежат иностранным заказчикам. Это космический аппарат LEO Vantage (Канада) для испытаний и подтверждения дальнейшего использования в глобальной, низкоорбитальной спутниковой группировке с Ка-диапазоном; 11 AISSat-З (Норвегия) для получения сигналов системы автоматического распознавания от морских судов; IDEA (Япония), предназначенный для орбитального наблюдения за субмиллиметровым космическим мусором.

В правительстве отмечают, что при запуске "предусмотрена также дополнительная полезная нагрузка научного назначения в составе 14 малых космических аппаратов". Среди них космический аппарат SEAM (Швеция) для измерения магнитных полей Земли в научных целях; два космических аппарата типа Landmapper-BC, изготовленных в США, для сбора мультиспектральных изображений для сельскохозяйственного планирования, мониторинга воды и землеустройства; десять космических аппаратов типа LEMUR (США) для "наблюдения за движением морских судов путем получения сигналов системы автоматического распознавания судов, прогноза погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO), наблюдения воздушных судов путем автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B) в мирных целях". В "пакет" спутников вошел и немецкий D-Star One для отработки новой спутниковой платформы с приемопередатчиком для радиолюбительского сервиса D-Star.

"Запуск космического аппарата с попутной нагрузкой иностранного производства с использованием российских средств выведения будет способствовать увеличению объема внебюджетных средств и инвестиций, которые будут направлены на развитие космической инфраструктуры, обеспечению заказами российских предприятий, расширению кооперации в области космической деятельности, реализации программ модернизации космической отрасли и создания инфраструктуры космодрома Восточный, в том числе за счет внебюджетных средств", - считают в кабинете министров.
27.11.2017
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