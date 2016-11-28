"Вице-адмирал Кулаков" в ходе учений провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море



Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Помимо этого, экипаж отработал элементы противовоздушной обороны корабля от средств нападения условного противника

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" провел в Баренцевом море учения со стрельбами. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"В полигонах Баренцева моря корабль провел артиллерийские стрельбы по условным воздушным целям, которые были заданы при помощи бортовой системы целеуказания", - сказали на флоте. Стрельбы проводились из артиллерийских установок АК-100.

Также экипаж отработал элементы противовоздушной обороны корабля от средств нападения условного противника.

"Вице-адмирал Кулаков" после дальнего похода вошел в территориальные воды России. Торжественная встреча экипажа состоится 28 ноября в Североморске. В церемонии примет участие командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Поход "Вице-адмирала Кулакова" продолжается более трех месяцев. С конца августа до середины октября экипаж действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Корабль обеспечивал регулярное военно-морское присутствие России в регионе, а также безопасность гражданского мореплавания. Вторую половину октября моряки выполняли задачи в Средиземном море.

За время похода "Вице-адмирал Кулаков" совершил деловые заходы в Лимасол (Кипр), Салалу (Оман), Александрию (Египет) и Лиссабон (Португалия). Всего корабль прошел более 23 тыс. морских миль.