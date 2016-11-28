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Россия надеется на развитие ОДКБ под председательством Казахстана

28.11.2017 РИА Новости 162 0
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Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев

АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов выразил надежду, что Казахстан на посту председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет прилагать усилия по развитию организации.

"В ближайшие дни Казахстану перейдет председательство в этой организации. Рассчитываем, что в период председательства будет продолжены активные усилия по дальнейшему развитию ОДКБ, наращиванию возможностей противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам", - сказал Неверов в ходе международной парламентской конференции в Астане.

Он отметил, что "российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества продолжают динамично развиваться на основе дружбы, взаимного уважения и добрососедства".

"Мы придаем большое значение нашему сотрудничеству в ходе модернизации Казахстана и Российской Федерации. Это естественно, потому что приоритеты и цели казахстанской модели модернизации, сформулированные в послании президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, во многом созвучны политике российского государства, изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию", - сказал Неверов.

Он также напомнил, что "в 2018 году РФ будет председательствовать в Евразийском экономическом союзе". "Одной из первоочередных задач мы видим приведение в соответствие национального законодательства пяти государств положениям Таможенного кодекса. В России это предполагает внесение изменений в 97 законодательных актов, в том числе 48 федеральных законов", - сказал Неверов.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию - ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир

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