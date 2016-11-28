В ВВО увеличилось число новобранцев, закончивших вузы
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Количество призывников, закончивших вузы, растет в Восточном военном округе - за месяц до окончания осеннего призыва в армию уже отобраны более трех тысяч человек с высшим образованием, в весенний призыв дипломы об окончании вузов имели 1,2 тысячи из 10 тысяч новобранцев, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершится 31 декабря. Всего на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири будет призвано более девяти тысяч граждан.
Ранее сообщалось, что весной 2017 года из ВВО в войска было направлено около 10 тысяч граждан, из них более 1,2 тысячи человек с высшим образованием.
"Военными комиссариатами округа к концу ноября принято решение о призыве на военную службу около восьми тысяч человек, из них более трех тысяч имеют высшее образование. В войска уже отправлено около четырех тысяч призывников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее активны призывники на Камчатке в Забайкалье и Магаданской области.
Сообщается, что четыре дальневосточника отправятся служить в научные роты в Воронеже, Красногорске и Краснодаре. Семь граждан, достигших высоких результатов в спорте, распределены в спортивную роту в Самаре.
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27.11.2017
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