В ВВО увеличилось число новобранцев, закончивших вузы



Призывники в сборном пункте. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Призывники в сборном пункте. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Количество призывников, закончивших вузы, растет в Восточном военном округе - за месяц до окончания осеннего призыва в армию уже отобраны более трех тысяч человек с высшим образованием, в весенний призыв дипломы об окончании вузов имели 1,2 тысячи из 10 тысяч новобранцев, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершится 31 декабря. Всего на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири будет призвано более девяти тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что весной 2017 года из ВВО в войска было направлено около 10 тысяч граждан, из них более 1,2 тысячи человек с высшим образованием.

"Военными комиссариатами округа к концу ноября принято решение о призыве на военную службу около восьми тысяч человек, из них более трех тысяч имеют высшее образование. В войска уже отправлено около четырех тысяч призывников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активны призывники на Камчатке в Забайкалье и Магаданской области.

Сообщается, что четыре дальневосточника отправятся служить в научные роты в Воронеже, Красногорске и Краснодаре. Семь граждан, достигших высоких результатов в спорте, распределены в спортивную роту в Самаре.