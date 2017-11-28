"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов



Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Черные береты, якорь на шевроне, тельняшка и особенный флотский кураж. В понедельник, 27 ноября, свой профессиональный праздник отмечают матросы, офицеры и мичманы Морской пехоты России. Этот род береговых войск ВМФ по праву считается частью элиты Вооруженных сил - наравне с десантниками и спецназом. За свою более чем 310-летнюю историю морпехи сражались в сотнях битв, совершили множество подвигов и неоднократно обращали врага в бегство одним своим появлением. В их боевом активе - Северная война с Швецией, штурм Корфу и Измаила, Средиземноморский поход адмирала Ушакова, Бородинская битва, Крымская и Русско-турецкая кампании, две мировые войны и вооруженные конфликты последних десятилетий. О самых ярких примерах героизма русской морской пехоты в ХХ и ХХI веках - в материале РИА Новости.

Не сдаваться

Изначально в составе Вооруженных сил Советской России морпехов как отдельного рода войск не существовало. Руководство страны, занятое гражданской войной и индустриализацией, не видело в них необходимости. Приоритетными в то время являлись бронетанковые и военно-воздушные силы, а на флот, по сути, возлагалась вспомогательная функция. Лишь в июле 1939-го на Балтике сформировали отдельную специальную бригаду. Зимой 1940-го она получила название 1-й бригады морской пехоты. Это соединение принимало активное участие в Советско-финской войне. Его личный состав участвовал в десантах на острова Гогланд, Сескар и другие. Тогда и стало понятно, что такие войска СССР необходимы. А Великая Отечественная война лишь подтвердила этот тезис.

Одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый Евпаторийский десант в январе 1942 года. Операции предшествовала успешная вылазка советских военных моряков из осажденного Севастополя, совершенная месяцем ранее. Отряд из 56 морпехов под командованием капитана Василия Топчиева высадился с двух катеров в крымской Евпатории, разгромил жандармерию и полицейское управление, уничтожил на аэродроме немецкий самолет, а в порту - несколько кораблей и катеров противника. Кроме того, бойцам удалось освободить 120 военнопленных и без потерь вернуться в Севастополь.

Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Источник: РИА Новости

Советское руководство оценило результаты вылазки и решило устроить новую операцию, более масштабную. Пятого января 1942-го в евпаторийском порту высадилась вторая группа под командованием все того же капитана Топчиева. К сожалению, повторить успех первой ей не удалось. Немцы быстро окружили отряд, и спустя двое суток непрерывных боев он был разгромлен. Вскоре подводная лодка М-33 высадила на берег 13 разведчиков для поиска пропавшей группы. Немцы прижали к морю и их. Сложилось безнадежное положение - эвакуировать отряд никак не удавалось из-за шторма. Через неделю командир группы комиссар Ульян Латышев передал последнюю радиограмму - "Подрываемся на своих гранатах. Прощайте!" Позже противник неоднократно отмечал открытое презрение советских морпехов к плену и их готовность умереть, но не покинуть свои позиции. Недаром немцы уважительно прозвали этих бойцов "черной смертью".

Маньчжурский плацдарм

Досталось от советских морпехов и японцам. Девятого августа 1945 года, в первый же день Маньчжурской операции, корабли Амурской флотилии высадили тактический речной десант у поселка Фуюань. Этот населенный пункт был частью мощного укрепрайона Квантунской армии на Амуре в 60 километрах от Хабаровска. Непосредственное участие в высадке приняли бойцы 630-го стрелкового полка. На улицах Фуюаня развернулись ожесточенные бои.

Выдающийся подвиг в этом сражении совершил участник десанта - старшина 1-й статьи Николай Голубков, ценой жизни уничтоживший японский пулеметный дзот и обеспечивший успешную атаку своих сослуживцев. Фуюань был полностью взят под контроль в тот же день. Было уничтожено 70 японских солдат, 102 ранено и 150 взяты в плен. Захвачены значительные трофеи, в том числе пять складов и один сторожевой катер. Войска 15-й армии начали переправляться на южный берег Амура. Советские дивизии с боями пошли вглубь Маньчжурии.

Демонстрация флага

В годы холодной войны морская пехота СССР тоже не сидела сложа руки. Многие из их операций остаются под грифом "секретно" - до сих пор нет достоверных сведений о прямом участии морпехов в боевых действиях. Тем не менее известно, что бойцы ВМФ СССР привлекались для помощи некоторым арабским государствам в их противостоянии с Израилем, завершившимся Шестидневной войной. В частности, 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Севастополе, в начале июня 1967 года был переброшен к берегам Сирии. Первоначальной задачей подразделению была поставлена высадка в портах для поддержки правительственных войск в случае дальнейшего продвижения израильских войск на Голанских высотах. Но в связи с прекращением боевых действий группа десантных кораблей убыла к берегам Египта в стратегически важный Порт-Саид для его обороны.

Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967. Источник: AP Photo

А с мая 1969 года, в связи с дальнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта, командование советских Вооруженных сил сформировало сводный усиленный батальон морской пехоты для охраны Порт-Саида. В то время город был одним из пунктов дислокации Средиземноморской эскадры ВМФ СССР.

Чеченскими тропами

Российские морпехи неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах и после распада СССР. Во время Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты совместно с мотострелками и спецназом брали Грозный. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, в то время обошла все ведущие мировые СМИ. После захвата Грозного сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. Но в сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ.

Ввод российских войск в Чечню в 1994 г. Источник: РИА Новости

Основные потери сводный батальон понес в бою на высоте 1406 в Веденском ущелье вблизи населенного пункта Харачой, на которой второй взвод 2-й десантно-штурмовой роты 61-й бригады и разведывательный взвод 810-й бригады морской пехоты осуществляли сторожевое охранение. Утром 31 декабря 1999 года противник скрытно приблизился к позициям выносных постов взвода, открыл по ним огонь из пулеметов и гранатометов. В результате скоротечного боя было ранено два и убито 13 военнослужащих 61-й бригады. Боевики потеряли в этом бою более 40 человек убитыми.

Выручить своих

Российские морпехи вносят свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив. И такие походы далеко не всегда заканчиваются мирно. Пятого мая 2010 года пираты захватили российский танкер "Московский университет" в 930 километрах от побережья Сомали. Экипажу удалось забаррикадироваться в машинном отделении. Бандиты пытались проникнуть внутрь, но не смогли. В течение следующих 20 часов они безнаказанно грабили открытые помещения танкера.

Отряд морской пехоты на борту БПК «Маршал Шапошников». Источник: РИА Новости / Евгений Пахомов

Если бы они знали, что их ждет, то покинули бы "Московский университет" как можно скорее. Во время атаки капитану танкера удалось выйти на связь с большим противолодочным кораблем (БПК) "Маршал Шапошников". С его борта на разведку немедленно вылетел вертолет. А сутки спустя к танкеру подошел и сам БПК. Морпехи на скоростных моторных лодках быстро добрались до захваченного судна и после короткой перестрелки взяли его под контроль. Один пират был убит, остальные захвачены и позже отпущены с небольшим запасом продовольствия и воды, но без средств навигации. Всех российских военных, принимавших участие в освобождении судна, представили к государственным наградам.