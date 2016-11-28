Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м



Истребитель Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Станавов. Боевые самолеты и вертолеты, корабли, танки и системы ПВО - отечественный оборонно-промышленный комплекс с начала 2017 года модернизировал и изготовил для армии и флота около 3,5 тысячи единиц техники. В рамках ГОЗ Минобороны доукомплектовало части и соединения по всей России самыми разнообразными системами и комплексами - начиная от новейших истребителей Су-35 поколения 4++ и заканчивая усовершенствованными танками Т-72Б3 с "коробкой-автоматом". Крупные поставки ожидаются и в декабре. Подробнее о некоторых образцах техники, которыми усиливают Российскую армию в 2017-м, - в материале РИА Новости.

Масштабы перевооружения впечатляют - 16 боевых кораблей и судов, 190 современных самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения. Такие цифры на этой неделе озвучил президент России Владимир Путин во время серии совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК. По его словам, к концу года долю современного оружия и техники доведут почти до 60%.

С крыльями и без

Воздушно-космическим силам Минобороны в 2017-м уделило особое внимание. Фаворит ВКС - многоцелевой истребитель Су-35С поколения 4++ продолжает поступать в строевые части партиями по несколько машин. Самолеты самостоятельно перелетают на аэродромы базирования с завода в Комсомольске-на-Амуре. "Тридцать пятый" на сегодня остается самым совершенным истребителем на вооружении России.

Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений истребительного полка на военном аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае. Источник: РИА Новости / Виталий Аньков

Еще из семейства "сухих" ВКС сейчас получает иркутские "спарки" Су-30СМ и заточенные на "работу по земле" ударные Су-34. И те и другие - "звезды" сирийской кампании, за время которой они обрушили на головы радикальных исламистов сотни тонн чугуна и тротила. Кроме того, "тридцатыми" сейчас также вооружают морскую авиацию. Поставки фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках ГОЗ продолжатся до 2020 года. Эти машины отличает необычное расположение рабочих мест экипажа (летчики сидят плечом к плечу) и усиленная конструкция крыла. Самолет поднимает восемь тонн бомб и ракет, разгоняется почти до двух тысяч километров в час и может действовать на удалении до четырех тысяч километров от аэродрома.

В 2017-м в части ВВС и ПВО после модернизации вернулись несколько воздушных "патрульных" - скоростных перехватчиков МиГ-31БМ. На заводе под Тверью у них заменили бортовое радиоэлектронное оборудование и системы управления вооружением. Инженеры утверждают, что "бээмки" втрое превосходят обычные "тридцать первые" по боевым возможностям. Их основное назначение - борьба с высотными самолетами-шпионами, стратегическими бомбардировщиками B-52 и B-1, "отлов" низколетящих нарушителей госграницы. Один перехватчик одновременно сопровождает до 10 воздушных целей.

Вертолет Ми-28НМ. Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Вскоре ожидается поставка в войска партии ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". Эти вертолеты - "короли" малых высот, способные скрываться от средств обнаружения противника в складках местности и "подкрадываться" для нанесения мощных точечных ударов по наземным целям. Машина ценится у летчиков за усиленное бронирование, отличный обзор из кабины и продуманную эргономику рабочих мест.

К передаче в заботливые руки фронтовых пилотов готовы восемь всепогодных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Этим уникальным боевым машинам с двумя несущими винтами по зубам танки, легкая бронетехника, артиллерия, живая сила и вертолеты противника. Благодаря продвинутому радиоэлектронному оборудованию и высокой маневренности "пятьдесят вторые" хороши для разведки и управления звеньями других вертолетов. Морскую версию "Аллигатора" - корабельный вертолет Ка-52К "Катран" - сейчас готовят к испытаниям. Другие флотские "камовцы" - транспортно-боевые "вертушки" Ка-29 в 2017-м прошли капремонт и усилили морскую авиацию Балтфлота. Их зона ответсвенности - высадка и прикрытие морских десантов, огневая поддержка морской пехоты и перевозка грузов.

Вертолет Ка-52 Аллигатор. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В 2017-м ОПК передал Минобороны несколько военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и поисково-спасательных Ми-8МТВ-5-1. Вторые "в базе" укомплектованы специальным светотехническим оборудованием и очками ночного видения. Хабаровские летчики приняли в этом году модернизированный Ми-26 - самый большой в мире серийный вертолет. Гигантская машина доставляет военных и грузы на остров Врангеля и мыс Шмидта. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) осваивают новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, адаптированный под суровые условия Севера. Кроме того, в рамках ГОЗ-2017 Минобороны заказало у холдинга "Вертолеты России" два опытных многоцелевых вертолета Ми-38, которые до конца 2019-го поступят в ВКС.

Фронтовой бомбардировщик Су-34. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Корветы и фрегаты

Не осталась в стороне и флотская тематика. Одним из относительно крупных боевых кораблей, переданных морякам в 2017-м, стал корабль ближней морской зоны "Совершенный". Корвет ввели в состав Тихоокеанского флота в июле. Он вооружен управляемыми ракетами противокорабельного комплекса "Уран", 100-миллиметровым артиллерийским орудием, торпедными аппаратами, пулеметами и гранатометами. Каждая ракета комплекса несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа, которой хватит для уничтожения любого типа корабля, вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров.

Корвет "Бойкий" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017. Источник: Pollux / forums.airbase.ru

Новый корвет довольно универсален - может эффективно бороться с надводными кораблями и субмаринами, а также поддерживать артиллерийским огнем высадку морских десантов. Для прикрытия с воздуха на нем установлен зенитный ракетный комплекс "Редут". На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте. Примечательно, что до "Совершенного" Тихоокеанский флот не получал новых надводных кораблей с момента распада Советского Союза, за исключением трех легких противодиверсионных катеров.

Известно, что до Нового года ОПК планирует передать ВМФ еще три серьезных проекта - новейший фрегат "Адмирал Макаров", большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" и малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек".

"Макаров" - третий корабль проекта 1135.6. Первые два - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - сданы и исправно служат в составе Черноморского флота. Эти фрегаты имеют водоизмещение четыре тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность - 30 суток, экипаж - 200 человек. Внушительный арсенал бортового вооружения включает в себя крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийскую установку, зенитный комплекс "Кортик" и торпедные аппараты. На кораблях базируются вспомогательные вертолеты Ка-31.

Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Шестой по счету представитель семейства "Буянов" МРК "Вышний Волочек" сейчас находится на завершающем этапе испытаний в Черном море. Корабли проекта 21631 разрабатывались для охраны экономической зоны России. При относительно небольшом водоизмещении в тысячу тонн "Буяны-М" солидно вооружены. Их главный ударный аргумент - ракетный комплекс "Калибр". Кроме того, имеется артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров и зенитный ракетный комплекс "Гибка".

БДК "Иван Грен" проекта 11711 относится к новому поколению кораблей подобного класса и уникален тем, что обеспечивает так называемую неконтактную выгрузку десанта и техники на необорудованное побережье с помощью понтонов. Корабль обладает водоизмещением в пять тысяч тонн и может перевозить до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. На борту базируется транспортно-десантный вертолет. Комплекс оборонительного вооружения представлен двумя шестиствольными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-630М. Второй БДК этого проекта "Петр Моргунов" пока еще достраивается.

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016. Источник: Curious / forums.airbase.ru

Если говорить о "рыбке помельче", то в 2017-м на флот продолжили поступать катера проекта 21980 "Грачонок" - главное транспортное средство противодиверсионных отрядов и боевых пловцов. Чуткий гидроакустический комплекс катера обнаруживает различные объекты на глубине и точно определяет их местоположение. На тридцатиметровом "Грачонке" предусмотрены барокамера и оснастка для работы с глубоководным необитаемым аппаратом. Одним словом - плавучая база для аквалангистов.

Кроме того, в этом году в Балтийск прибыл скоростной "Раптор" - "патрульный" прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек. Несмотря на скромные габариты (длина 17 метров, ширина - четыре), катер довольно интересный. Мощная силовая установка разгоняет его почти до 100 километров в час, что для перехватчика очень важно. На "Рапторах" предусмотрены помещения для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей.

Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Олег Смыслов

Танки и БМП

В этом году отечественный ОПК не обидел и "сухопутчиков". Модернизированные танки Т-72Б3, Т-80БВМ, машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А в 2017-м приходят в войска эшелонами. Надежные и проверенные "семьдесят двойки" после обновления в цехах Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) буквально получили вторую жизнь. Их оснастили всеракурсной защитой, которая существенно повысила живучесть в бою, а также "освежили" систему управления огнем за счет установки новой прицельной аппаратуры. Фактически по боевым возможностям эти танки вплотную приблизились к Т-90С.

Боевая машины пехоты БМП-3 понемногу заменяет в армии легендарную "двойку". По сравнению с предшественницей ее огневая мощь возросла в разы. Добиться этого конструкторам удалось за счет установки универсального 100-миллиметрового орудия, стреляющего управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Есть также 30-миллиметровая автоматическая пушка, 7,62-миллиметроый пулемет ПКТ, система пуска дымовых гранат.

БТР-82А - глубоко модернизированная и доработанная версия БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Унифицированный боевой модуль оснащен электроприводом и двухплоскостным стабилизатором оружия. Главный калибр бронетранспортера - 30-миллиметровая пушка, для борьбы с пехотой предусмотрены два пулемета.

Танк Т-80. Источник: Валерий Гашеев/ТАСС

"Под раздачу" новой техники в этом году попали также российские десантники. В части ВДВ по заказу Минобороны отправили три батальонных комплекта боевых машин десанта БМД-4М "Садовница" и более 60 бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". В отличие от зарубежных аналогов эти машины можно сбрасывать с самолетов с экипажем внутри. Им также не требуется спецподготовка для преодоления водных преград.

Подразделения спецназа усилены бронеавтомобилями "Тайфун" и "Тигр", а артиллеристы получили самоходные и буксируемые артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", станции наземной артиллерийской разведки "Зоопарк" и "Аистенок". Некоторые части оснастили комплексами с "беспилотниками" "Груша", "Орлан", "Гранат", "Леер" и "Форпост". Многие соединения ПВО укомплектованы зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", радиолокационными станциями "Подлет-К1", "Противник", "Сопка-2". В декабре российские военные ожидают крупные поставки реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", а также береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".