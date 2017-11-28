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В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников

28.11.2017 РИА Новости 216 1
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Военнослужащие. Архивное фото
Военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Курс общевойсковой интенсивной подготовки с элементами "выживания" в лесу с начала 2017 года прошли более 3,8 тысяч контрактников Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском и Забайкальском краях, сообщает пресс-служба ВВО.

"С начала текущего года курс общевойсковой интенсивной подготовки с элементами "выживания" в лесу прошли более 3,8 тысяч военнослужащих по контракту Восточного военного округа (ВВО)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения прошли в окружных учебных центрах Хабаровского и Забайкальского края. Более 230 военнослужащих по контракту, которые еще находятся испытательном сроке после заключения первого контракта, успешно освоили основные общевоинские специальности.

"Военнослужащие прошли обкатку танками, выполнив метание учебных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями", - отметили в пресс-служб ВВОе.

Завершающий выпуск пройдет в конце декабря.
27.11.2017
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13359
№1
28.11.2017 05:24
Молодых офицеров Царской Армии, прибывающих к месту службы на Дальний Восток сразу после училищ и обычно приписанных к гарнизону Владивостокской крепости, отправляли в трёх месячный поход, обычно проходивший в холодное время года с декабря по февраль-март вместе с охотничьей командой (так в ту пору именовались военные разведчики) и вот они в сугробах по пояс, в которых вязли лошади с обозами, в тридцатиградусные морозы, пронизываемые  ледяным  ветром, пробивались через сопки , местами прорубая себе дорогу саблями через колючие непроходимые лианы лимонника.

В крепость они возвращались ни сопливыми "лейтенантами", а обветренными мужами в изодранной униформе с закалённым как сталь характером. Считалось (по опыту Порт-Артура), что офицер должен знать ТВД как свои пять пальцев и прекрасно представлять все десантоопасные направления с которых может прийти неприятель.
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В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
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